Công an Hà Nội điều tra vụ lừa đảo nhận tiền để xin việc

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua xin việc làm xảy ra vào năm 2016 tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định vào thời điểm năm 2016 anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1983; trú tại thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, nay là Thôn Vàng, xã Gia Lâm, Hà Nội) có nhận tiền của chị Hoàng Thị Hương (chưa rõ nhân thân lý lịch) để xin việc cho 2 người nhà chị Hương vào làm việc ở Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây Hồ.

Sau khi nhận tiền anh Hậu đã đưa lại cho người khác. Để phục vụ công tác điều tra xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là Hoàng Thị Hương có liên quan đến việc đưa tiền cho anh Nguyễn Văn Hậu để xin việc làm vào thời điểm năm 2016 và người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên - Điều tra viên, SĐT: 0984.320.686) để giải quyết.