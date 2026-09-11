Chỉ đạo “nóng” về chống buôn lậu thuốc lá

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có công văn về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới, yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu tại TP Hồ Chí Minh

Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương và các địa phương chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng theo nhiệm vụ được giao tăng cường công tác nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn biên giới, cửa khẩu, nội địa và trên không gian mạng;

Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn; tích cực trao đổi thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đặc biệt thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, lực lượng chức năng và các ngành liên quan khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử đối với các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy mô lớn, có tính chất phức tạp, xuyên quốc gia để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Đối với Hiệp hội Sản xuất và Tiêu thụ thuốc lá Việt Nam, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị Hiệp hội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, nhất là kiến thức chuyên sâu về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc giả mới xuất hiện trên thị trường, đề xuất sửa đổi văn bản pháp luật nhằm tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc bắt giữ, tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Thời gian qua, lực lượng chức năng các địa phương liên tiếp kiểm tra, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán thuốc lá vi phạm. Điển hình là vụ việc Đội QLTT số 16 (Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh thực hiện khám đồ vật đối với 8 kiện hàng nằm rãi rác tại 3 địa điểm gồm trước chợ Củ Chi, trước 2 địa điểm trên đường Quốc lộ 22 thuộc xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh.

Kết quả khám 8 kiện hàng trên, lực lượng chức năng phát hiện tang vật vi phạm hành chính là số lượng lớn bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, loại 20 điếu/bao, xuất xứ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu, còn nguyên bao bì; tổng cộng là 2.325 bao thuốc lá và trị giá hàng hóa ước tính gần 100 triệu đồng.

Theo quy định của pháp luật, từ ngày 1/1/2025, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm buôn bán, sử dụng tại Việt Nam dưới mọi hình thức.

Mới đây, trong quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cũng đã chỉnh lý nhiều quy định liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc bán thuốc lá trên không gian mạng và sản xuất, kinh doanh các thiết bị, linh kiện, dung dịch dùng để sản xuất thuốc lá mới.