Qua tuần tra, Công an xã phát hiện người nước ngoài trốn truy nã

ANTD.VN - Trong phiên tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn, Công an xã Đại Thanh, Hà Nội đã kịp thời phát hiện một người mang quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, người này được xác định đang bị Cảnh sát Trung Quốc truy nã và đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lẩn trốn.

Công an xã Đại Thanh, Hà Nội bàn giao đối tượng đang bị Cảnh sát Trung Quốc truy nã và đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lẩn trốn

Khoảng 14h ngày 21-8-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Đại Thanh phát hiện một nam giới mang quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã chủ động tiến hành kiểm tra hành chính, xác minh nhân thân, lai lịch.

Tại thời điểm kiểm tra, người này khai tên Chen Chang Hao (Trần Xương Hảo), sinh ngày 8-5-1985, giới tính nam, quốc tịch Trung Quốc.

Tại cơ quan Công an, Chen Chang Hao trình bày bản thân biết đang bị Cảnh sát Trung Quốc ra quyết định truy nã. Từ năm 2023, người này đã lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo lời khai, khoảng tháng 8-2026, Chen Chang Hao liên lạc với một người bạn quen qua mạng xã hội tại Trung Quốc. Người này khuyên Chen Chang Hao sang Việt Nam để trốn truy nã. Ngày 17-8-2026, theo hướng dẫn của người bạn, Chen Chang Hao đến thành phố Nam Ninh. Tại đây, một xe ô tô bốn bánh chở hàng đón người này sang Việt Nam.

Trong quá trình di chuyển, Chen Chang Hao được đưa sang một phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Sau khi vào Việt Nam, người này được đưa đến một khách sạn rồi những người đi cùng rời đi. Chen Chang Hao không thực hiện thủ tục lưu trú và sau đó cũng không liên lạc được với người bạn đã đưa mình sang Việt Nam.

Sau khi rời khách sạn, Chen Chang Hao đi lang thang khoảng 2-3 ngày. Liên lạc với người thân, người này được hướng dẫn đến cơ quan Công an Việt Nam để trình báo và đầu thú về hành vi nhập cảnh trái phép của bản thân.

Chen Chang Hao sau đó tự nguyện đến Công an xã Đại Thanh trình bày sự việc và xin được đầu thú, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Đại Thanh đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tra cứu, xác minh thông tin liên quan đến nhân thân, tình trạng xuất nhập cảnh cũng như các vấn đề về an ninh, trật tự của người này.

Quá trình xác minh cho thấy đây là trường hợp đang bị phía Cảnh sát Trung Quốc truy nã. Công an xã Đại Thanh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, các Cục chức năng Bộ Công an và Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Ngày 11-9-2026, Công an xã Đại Thanh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bàn giao Chen Chang Hao cho phía cơ quan chức năng theo đúng quy định, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bàn giao.

Từ một trường hợp có biểu hiện nghi vấn được phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Đại Thanh đã chủ động kiểm tra, xác minh, kịp thời làm rõ nhân thân và tình trạng truy nã của đối tượng. Vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát và quản lý người nước ngoài, qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.