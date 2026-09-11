Khởi tố đối tượng lừa mua tóc, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 11/9/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Dương Quang Thắng trú tại tỉnh Bắc Ninh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tài sản được định giá hơn 2 tỷ đồng.

Đối tượng Dương Quang Thắng

Ngày 3/4/2026, Công an xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Văn C, trú tại xã Văn Môn về việc có dấu hiệu bị lừa đảo trong giao dịch mua bán tóc.

Theo nội dung trình báo, ngày 2/4/2026, ông SK SAPHIRUDDI, quốc tịch Ấn Độ, giao dịch bán hơn 115kg tóc cho Dương Quang Thắng với tổng số tiền thỏa thuận hơn 2,1 tỷ đồng.

Sau khi nhận một phần tiền mặt, Thắng sử dụng hình ảnh một giao dịch ngân hàng giả để tạo lòng tin, khiến bên bán tin rằng số tiền còn lại đã được chuyển khoản thành công và giao số tóc cho đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Môn báo cáo, chuyển thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra xác định, Thắng đã có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước, sau đó chuẩn bị công cụ, phương tiện để tạo hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả. Đối tượng còn bàn bạc, liên hệ với người khác để vận chuyển số tóc sau khi nhận được tài sản.

Tuy nhiên, số tiền chuyển khoản thực tế không được ghi có vào tài khoản của người nhận nên hành vi của Thắng nhanh chóng bị phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan, kiểm tra các thiết bị điện tử, thu giữ vật chứng và tài liệu, hình ảnh liên quan đến giao dịch chuyển tiền giả.

Tang vật thu giữ gồm 4 thùng giấy chứa các bó tóc, điện thoại di động của đối tượng cùng các tài liệu liên quan. Kết luận định giá xác định số tóc có tổng giá trị 2.082.750.000 đồng. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của Dương Quang Thắng có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn cần trực tiếp kiểm tra tình trạng tài khoản và xác nhận tiền đã thực sự ghi có trước khi giao tài sản. Không nên chỉ căn cứ vào hình ảnh, tin nhắn hoặc “bill” chuyển khoản do bên giao dịch cung cấp.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời.