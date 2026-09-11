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Tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em đang thẩm lậu vào Việt Nam

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Hà Linh

ANTD.VN - Hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm bị phát hiện trên khâu lưu thông bị tạm giữ.

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Hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi nghi nhập lậu bị phát hiện trên khâu lưu thông

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/9/2026 Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) tiến hành khám phương tiện vận tải là xe ô tô BKS 12C- 041.08 do ông B.T.H (thường trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Tại thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện trên thùng chứa hàng hóa của phương tiện có cất giấu 23.635 sản phẩm là đồ chơi trẻ em các loại với nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau, bao bì chứa đựng hàng hóa có in tiếng nước ngoài.

Ông B.T.H là người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Đội QLTT số 6 đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ 23.635 sản phẩm đồ chơi trẻ em để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#đồ chơi trẻ em #nhập lậu

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