Phát hiện, thu giữ 200 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố và CATP Hà Nội về “đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2026”, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với thực phẩm, bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu.

Công an phường Hai Bà Trưng qua kiểm tra phát hiện 200 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an phường chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Ngày 10/9/2026, Công an phường Hai Bà Trưng qua kiểm tra phát hiện chị N. H. M (25 tuổi, trú tại: Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi buôn bán 200 chiếc bánh Trung thu bao bì có chữ nước ngoài nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra chị N.H.M không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an phường đã phối hợp Đội QLTT số 5 tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Hai Bà Trưng, vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và điều kiện kinh doanh.

200 bánh Trung thu bao bì in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc.

Trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu tăng cao, các cơ sở kinh doanh cần chủ động kiểm soát nguồn hàng, bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy tờ hợp pháp, tuyệt đối không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thời gian tới, Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.