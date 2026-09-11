Cục Cảnh sát hình sự tìm nhân chứng vụ trọng án

ANTD.VN -Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 1-5-2022 tại khu vực cầu Kroong, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Khoảng 19h30, ngày 1-2022, khi Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại Tổ 5, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng một người phụ nữ (khoảng trên 18 tuổi, chưa xác định được nhân thân) đang nướng thịt, uống bia tại một lán bỏ không (do lực lượng phòng, chống Covid 19 dựng tạm để kiểm soát dịch) cạnh cầu Kroong thuộc thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Lúc này, anh Trương Đức T. (SN 1981, trú tại xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) và anh Lê L. (SN 1988, trú tại xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi taxi (hãng taxi Mai Linh) hướng từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) qua cầu Kroong thì dừng lại để đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh, anh T. và anh L. đã có mâu thuẫn với Phạm Anh Tài, dẫn đến Tài đã dùng dao đâm anh T. tử vong, đâm anh L. bị thương. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị người nào biết thông tin hoặc chứng kiến vụ việc phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an qua số điện thoại: 098.738.4999 (gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn, thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài chứng kiến vụ án nếu chủ động đến Cơ quan Công an khai báo và cung cấp thông tin thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, ngược lại, người nào biết, chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.