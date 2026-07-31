PNJ ghi nhận khoản lỗ kỷ lục sau biến cố liên quan vụ buôn lậu kim cương

ANTD.VN - PNJ ghi nhận lỗ sau thuế gần 283 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động Tập đoàn, chủ yếu do khoản trích lập dự phòng do hoạt động mua lại kim cương phát sinh sau kỳ kế toán.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả kinh doanh không mấy tích cực.

Theo đó, trong quý II, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 8.484 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại lỗ sau thuế lên tới gần 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 437 tỷ đồng. Đây là mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp này kể từ khi công bố thông tin về kết quả kinh doanh.

Giải trình cho sự biến động lợi nhuận lớn này, PNJ cho biết nguyên nhân chính là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 422% so với cùng kỳ, ở mức gần 1.063 tỷ đồng, chủ yếu do khoản trích lập dự phòng hơn 865 tỷ đồng do hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Ban lãnh đạo cho biết việc xác định khoản dự phòng được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Các tiêu chí để trích lập gồm giá trị kim cương mua lại, giá thu hồi ước tính và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính từng nhóm kích thước kim cương.

Ngoài ra, một yếu tố khác ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp là do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K tăng cao hơn so với mảng bán lẻ trang sức, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu theo dòng hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 25.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Trước đó, doanh nghiệp cũng đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cập nhật tình hình hoạt động sau những diễn biến liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, trong đó nguyên lãnh đạo P-Lab (đơn vị thành viên của PNJ) bị khởi tố.

Theo đó, từ ngày 1/7 đến 20/7, thị trường ghi nhận làn sóng khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng đột biến. Trong giai đoạn này, PNJ đạt doanh thu 1.588 tỷ đồng nhưng giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh chính sách thu đổi kim cương từ ngày 21/7, đồng thời đẩy mạnh chương trình khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong hệ thống (khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm có thể lựa chọn nhận tiền theo lộ trình thanh toán kéo dài 120 ngày, chia thành 5 đợt, hoặc chuyển đổi sang sản phẩm khác của PNJ) thì giá trị thu mua lại giảm đi đáng kể, giảm áp lực thanh khoản cho công ty. Tính từ đầu tháng 7 đến ngày công bố thông tin, tổng giá trị PNJ mua lại từ khách hàng đã vượt 7.000 tỷ đồng.

Tại Báo cáo tài chính lần này, Ban Điều hành PNJ cho biết theo số liệu thống kê nội bộ, tỷ lệ giá trị hàng mua lại trên tổng doanh thu từ đầu tháng 7 năm 2026 đến ngày phát hành Báo cáo tài chính ước tính là 237%.

Diễn biến này làm gia tăng nhu cầu vốn lưu động và ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Tập đoàn đã chủ động cân đối nguồn vốn và duy trì các nguồn lực tài chính cần thiết để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng, đồng thời điều chỉnh thời hạn thanh toán với các giao dịch mua lại trong giai đoạn cao điểm nhằm đảm bảo hoạt động tài chính ổn định.

Trên cơ sở đánh giá hiện tại, Ban Điều hành nhận định sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II cũng thể hiện, thời điểm 30/6, tổng tài sản Công ty đạt 21.017,5 tỷ đồng, tăng thêm 854 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, PNJ có 608 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương.

Ngoài ra, PNJ có hơn 3.393 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi sắp đáo hạn tại các ngân hàng như HDBank, VIB, SeABank…

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của PNJ tăng 3% so với đầu năm lên 7.105 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Trong đó, nợ vay tài chính ghi nhận hơn 3.989 tỷ đồng, giảm hơn 234 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện Vietcombank là chủ nợ lớn nhất của PNJ với xấp xỉ 1.425 tỷ đồng, tiếp đến là BIDV với gần 1.000 tỷ đồng, VietinBank 928 tỷ đồng…

Dù vậy, theo đánh giá của Ban Điều hành PNJ, sự kiện tại P-Lap này có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2026 và 6 tháng cuối năm 2026. Mức độ ảnh hưởng cụ thể sẽ được Tập đoàn tiếp tục đánh giá, xác định và ghi nhận trên cơ sở diễn biến thực tế.