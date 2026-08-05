Chứng khoán gặp áp lực chốt lời, PNJ vẫn tăng trần phiên thứ ba liên tiếp

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán gặp áp lực chốt lời khi VN-Index tiến sát ngưỡng 1.800 điểm, chốt phiên với mức giảm nhẹ. Đi ngược diễn biến chung, cổ phiếu PNJ đã có phiên tăng trần thứ ba liên tiếp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua chuỗi phiên tăng điểm khá mạnh vào tuần trước và phiên đầu tuần này, với 5/6 phiên tăng, tổng mức tăng của VN-Index lên tới hơn 100 điểm, vượt mốc 1.770 điểm.

Phiên giao dịch hôm nay (5/8), thị trường mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, có thời điểm chỉ số sàn HOSE tăng hơn 13 điểm, tiến vượt 1.790 điểm.

Tuy nhiên, lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khi VN-Index bước vào vùng kháng cự mạnh 1.780-1.800 điểm. Điều này khiến đà tăng chững lại, VN-Index hạ độ cao và chốt phiên với mức tăng 9,04 điểm (+0,51%) lên 1.786,27. Trên sàn có 156 mã tăng và 134 mã giảm.

HNX-Index phiên sáng tăng khá mạnh 8,82 điểm (+3,08%) lên 295,23 điểm với 57 mã tăng và 50 mã giảm. Trong đó, THD, KSV và KSF là 3 mã đóng góp chính điểm số cho HNX-Index.

Ở chiều ngược lại, UPCoM-Index sáng nay giảm nhẹ 0,32 điểm (-0,25%) xuống 126,88 điểm với 106 mã tăng và 63 mã giảm.

Sau chuỗi phiên tăng khá tốt, thị trường chứng khoán đã gặp áp lực chốt lời

Phiên chiều, lực chốt lời tiếp tục gia tăng khiến nhiều cổ phiếu tiếp tục lùi sâu. Nhóm VN30 chốt phiên chỉ còn 6 mã tăng nhẹ (VHM, VIC, VRE, MWG, GAS, BSR), nhưng không có mã nào tăng quá 1%.

Trong khi phía giảm có 19 mã, biên độ giảm cũng tương đối hẹp, không quá 3%.

Tính chung toàn sàn HOSE, chốt phiên có 189 mã giảm, 125 mã tăng. VN-Index không giữ được nhịp tăng, quay đầu giảm nhẹ 0,77 điểm (-0,04%) còn 1.776,46 điểm.

Điểm sáng trên sàn HOSE hôm nay là cổ phiếu PNJ và một số cổ phiếu nhỏ như HII, GIL, CLW.

PNJ có phiên tăng trần thứ ba liên tiếp, lên mức giá 37.900 đồng/cp. Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở cổ phiếu này sau chuỗi giảm sâu do biến cố pháp lý khi CEO P-Lap (công ty con của PNJ) bị bắt liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương.

HII cũng tiếp tục nối dài chuỗi phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp. GIL sau chuỗi phiên bị bán tháo mất gần nửa thị giá do nhận tin tiêu cực từ vụ kiện với Amazon, cũng đã ghi nhận chuỗi phiên hồi phục tích cực và đã tăng trần phiên thứ hai liên tiếp.

Về thanh khoản, sàn HOSE hôm nay có hơn 759 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị giao dịch 20.440 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị mua ròng gần 500 tỷ đồng. VHM, VIC, MBB, PNJ là những cổ phiếu được khối này mua mạnh nhất.

Trong khi VN-Index giảm điểm thì HNX-Index lại vẫn giữ được sắc xanh. Chỉ số sàn HNX tăng 7,18 điểm (+2,51%) lên 293,59 điểm. Trên sàn có 75 mã giảm, 49 mã tăng, một số mã tăng trần như CTP, KSV, VTC, CLM, SJ1, DST.

UPCoM-Index phiên hôm nay giảm nhẹ 0,05 điểm (-0,04%) xuống 127,15 điểm với 130 mã tăng, 101 mã giảm.