Bộ GD-ĐT đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học để thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Bộ GD-ĐT dự kiến đưa ra những quy định mới đối với những nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ GDĐT tài trợ, đặt hàng nhằm tăng cường hiệu quả mô hình hợp tác giữa nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư, hạn chế tình trạng kết quả nghiên cứu dừng lại trong phạm vi phòng thí nghiệm hoặc công bố khoa học.

Dự thảo Thông tư quy định về quản lí nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ GDĐT tài trợ, đặt hàng quy định đối với nghiên cứu cơ bản, yêu cầu sản phẩm phải có công bố khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh.

Đối với nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, yêu cầu nhấn mạnh công nghệ, quy trình, sản phẩm, giải pháp, mô hình có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây là một trong yêu cầu bắt buộc trong nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học.

Cần tăng cường hiệu quả mô hình hợp tác giữa nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư

Đối với nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng và Tổ thẩm định có thể có doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia về đổi mới sáng tạo; đồng thời dự thảo ưu tiên những nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, quỹ đầu tư hoặc chuyên gia có kinh nghiệm về ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, công nghệ.

Cách tiếp cận này nhằm tăng cường hiệu quả mô hình hợp tác giữa nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư, hạn chế tình trạng kết quả nghiên cứu dừng lại trong phạm vi phòng thí nghiệm hoặc công bố khoa học.

Dự thảo cũng quy định về việc rủi ro dẫn đến kết quả không đạt mục tiêu đề ra được chấp nhận trong thực hiện nhiệm vụ.

Đây là điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Cơ chế chấp nhận rủi ro theo quy định sẽ tạo cơ sở để khuyến khích nghiên cứu mới, nghiên cứu có tính thử nghiệm và các hoạt động đổi mới sáng tạo, đồng thời phân biệt rủi ro khoa học với vi phạm trong quản lí, tổ chức thực hiện.

Dự thảo cũng đẩy mạnh số hóa, quản lí trên nền tảng số và công khai kết quả. Theo đó, quy định hồ sơ đăng kí có thể được gửi thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/nền tảng số quản lí khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.