50 năm An ninh Thủ đô: Khai mạc trưng bày "Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô"

ANTD.VN - Trưng bày "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô" không đơn thuần là hoạt động trưng bày sách, bìa báo và ảnh, mà còn là một sự kiện quan trọng để những người làm Báo An ninh Thủ đô, các độc giả yêu mến của tờ báo, các cộng tác viên thân thiết cùng biết thêm và trân trọng những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo và cán bộ, chiến sĩ Công an trong giai đoạn phát triển mới.

Trong không gian thanh bình bên Hồ Hoàn Kiếm, chiều 7-8 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm, Chuyên đề An ninh Thủ đô phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày "Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên".

Trưng bày mang tới công chúng những tư liệu quý, những bìa báo tiêu biểu 50 năm qua của An ninh Thủ đô cùng những đầu sách lý luận chính trị có giá trị của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Trưng bày "Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên" diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của một cơ quan báo chí, mà còn là hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh dòng chảy của nền báo chí cách mạng Việt Nam và khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng trong lòng nhân dân.

Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân; Tiến sĩ Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; nhà báo Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội cùng đại diện các cơ quan của Trung ương và Hà Nội, các đồng chí trong cấp ủy Ban biên tập An ninh Thủ đô và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động An ninh Thủ đô qua các thời kỳ.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại lễ khai mạc trưng bày

Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày sách - báo - ảnh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của Báo An ninh Thủ đô trong suốt chặng đường 50 năm vừa qua.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, mỗi trang báo, mỗi bài viết, mỗi bức ảnh được đăng tải không chỉ là sản phẩm báo chí mà còn là những tư liệu quý ghi lại từng giai đoạn phát triển của Thủ đô và của lực lượng Công an nhân dân. Đó là những "trang sử bằng báo chí", phản chiếu những dấu mốc quan trọng của đất nước, của Hà Nội và của Công an Thủ đô trong suốt nửa thế kỷ qua.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu

Những bìa báo, hình ảnh tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm chính là dấu ấn của từng thời kỳ lịch sử, phản ánh sự đổi mới không ngừng của báo chí cách mạng và báo chí Thủ đô; là minh chứng sinh động cho sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trên mặt trận giữ gìn bình yên cuộc sống.

Cùng với đó, không gian trưng bày sách góp phần giới thiệu tới bạn đọc những công trình nghiên cứu, những tác phẩm có giá trị về lý luận chính trị, lịch sử, pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tiến sĩ Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đặc biệt trân trọng sự phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc đồng hành cùng Báo An ninh Thủ đô tổ chức không gian sách tại triển lãm. Sự kết hợp giữa một cơ quan báo chí và một nhà xuất bản uy tín hàng đầu quốc gia không chỉ làm phong phú nội dung trưng bày mà còn góp phần lan tỏa những giá trị của tri thức, của sách và của văn hóa đọc đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Với truyền thống vẻ vang đã được bồi đắp suốt 50 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng nội dung, làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực của Công an Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô phát biểu tại sự kiện

Tới dự và phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày, Tiến sĩ Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ, ông thực sự xúc động khi được tiếp cận những số báo đầu tiên của An ninh Thủ đô được giới thiệu tại triển lãm. Từ những trang báo còn in đậm dấu ấn của điều kiện vật chất khó khăn thời kỳ đầu, đến những ấn phẩm hiện đại hôm nay cho thấy cả một hành trình đổi mới, sáng tạo không ngừng của tập thể những người làm báo An ninh Thủ đô. Đó cũng là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt của báo chí cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử.

Tiến sĩ Võ Văn Bé cho biết, trong thời đại chuyển đổi số và bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của sách và báo chí chính thống càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể thay đổi phương thức trao truyền tri thức, tiếp cận thông tin, nhưng không thể thay thế giá trị cốt lõi của việc sáng tạo tri thức và vai trò định hướng, dẫn dắt của một nền văn hóc đọc lành mạnh. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an, đọc sách, đọc báo không chỉ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn để bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tư duy và tinh thần phụng sự nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban biên tập Báo An ninh Thủ đô

Nhân dịp An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ tình cảm trân trọng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ. Chính sự tận tụy, dũng cảm, sáng tạo và trách nhiệm của những người làm Báo An ninh Thủ đô đã góp phần gây dựng nên những trang sử đáng tự hào và bề dày truyền thống của một thương hiệu báo chí giàu uy tín trong lòng bạn đọc.

Thay mặt những người làm báo An ninh Thủ đô, Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô cho biết, Báo An ninh Thủ luôn ghi nhớ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự định hướng của Cục Truyền thông CAND, sự chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sự ủng hộ của nhân dân. Đó là nguồn động viên và điểm tựa của thế hệ những người làm báo An ninh Thủ đô không ngừng nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô trực tiếp giới thiệu về các nội dung trưng bày đến các đại biểu

Để làm nên thành công của sự kiện, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm An ninh xuất bản số báo đầu tiên, Trung tá Chu Quốc Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ, các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị phối hợp, các đơn vị nhà tài trợ đã dành cho An ninh Thủ đô sự hỗ trợ quý báu.

Đặc biệt, Trung tá Chu Quốc Dũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và người lao động qua các thời kỳ, mỗi người đã dành cho Báo An ninh Thủ đô một phần cuộc đời và tâm huyết của mình. Người đi trước đã gây dựng nền móng, người hôm nay tiếp tục bồi đắp bằng trách nhiệm, niềm kiêu hãnh và tình yêu nghề. Chính sự tiếp nối thầm lặng ấy đã làm nên thương hiệu Báo An ninh Thủ đô từ năm 1976 cho đến ngày hôm nay.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách của Báo An ninh Thủ đô và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Trưng bày "Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên" gồm 3 không gian. Không gian 1 trưng bày sách của Báo An ninh Thủ đô và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Không gian 2 trưng bày các bìa báo tiêu biểu của Báo An ninh Thủ đô từ năm 1976 đến năm 2026. Không gian 3 trưng bày ảnh "Lực lượng Công an Thủ đô - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trưng bày " kéo dài đến trưa ngày 10/8 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội).