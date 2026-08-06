Chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Kim Hoa giá hơn 20 triệu đồng/m2

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội lần hai tại dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng), với tổng số 398 căn hộ.

Theo đó, từ ngày 9/9/2026 đến hết ngày 9/10/2026, Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội lần hai tại dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa (tên cũ của dự án là khu nhà ở cho người thu nhập thấp, phục vụ khu công nghiệp Kim Hoa - Phúc Thắng). Dự án do Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng tại ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, thuộc dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (trước đây là xã Kim Hoa, huyện Mê Linh).

Chuẩn bị nhận hồ sơ mua căn hộ nhà ở xã hội Kim Hoa với giá 20,2 triệu đồng/m2

Các căn hộ được thiết kế có diện tích từ 49,8 - 69,7 m2. Giá bán được công bố là khoảng 20,2 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Giá thuê mua khoảng 244 nghìn đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm 2% phí bảo trì).

Tổng số căn hộ mở bán lần hai là 398 căn hộ. Thời gian chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán với người dân là ngày 29/10/2026. Thời gian dự kiến bàn giao là quý II/2027.

Dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa có quy mô hơn 9,3ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội hơn 3,4ha. Khu nhà ở xã hội gồm bốn tòa CT1, CT2, CT3 và CT4, cao 9 tầng và một tum, cung cấp tổng cộng 720 căn hộ.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đợt một đối với dự án này. Trong đợt một mở bán, đã có 322 căn hộ được chủ đầu tư ký hợp đồng với người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người dân nghiên cứu kỹ kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, điều kiện đăng ký và chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm do chủ đầu tư công bố. Người dân không nộp bất kỳ khoản tiền nào để được ưu tiên, không thông qua các tổ chức, cá nhân môi giới hoặc trung gian.

Trường hợp phát hiện hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi hoặc thu phí trái quy định, người dân cần phản ánh kịp thời tới cơ quan chức năng để được xử lý.