Một trong những người đầu tiên xây dựng An ninh Thủ đô

Ngay từ những năm 1960, anh đã thích thú viết báo, làm cộng tác viên cho các báo từ Thủ đô Hà Nội đến Hà Nội Mới, Đài Truyền thanh Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mới đầu, anh làm tuyên truyền ở đơn vị Phòng cháy - chữa cháy, rồi chuyển về Phòng Công tác chính trị, Sở Công an thành phố Hà Nội.
Năm 1971, anh tham gia biên tập các bản tin - thông báo nội bộ của Sở Công an, năm 1975 trở thành bản tin An ninh Thủ đô, làm công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và tờ Công an Hà Nội, lưu hành nội bộ trong cán bộ và chiến sĩ Công an Thủ đô. Hai bản tin này là tiền thân của Báo An ninh Thủ đô hiện nay.
Trong quá trình làm báo, anh từng làm Đội phó, Phó ban khi bản tin An ninh Thủ đô còn trực thuộc Phòng Chính trị Sở Công an Hà Nội. Báo ra chính thức hàng tuần, Quang Khải làm Trưởng ban Thư ký Tòa soạn kiêm Trưởng ban Trị sự - Bạn đọc. Từ năm 1984 đến khi nghỉ hưu năm 1993, anh là Thiếu tá, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô.
Ngoài công việc biên tập và quản lý nội dung - gác “gôn” về chính trị và nghiệp vụ an ninh, bảo vệ bí mật Nhà nước - của tờ báo chuyên ngành, anh còn có năng lực, sở trường về tổ chức phát hành, làm công tác bạn đọc - cái cầu nối giữa tòa soạn và quần chúng, cộng tác viên. Anh viết được các thể loại báo chỉ nhưng cái chính là anh chịu khó học hỏi, tự rèn luyện, viết với tất cả tình yêu thương gửi lại cuộc đời. Bên cạnh hoạt động báo chí, với trình độ trung cấp chính trị, là đảng viên, anh từng làm Tổ trưởng Đảng, Phó Bí thư chi bộ Phòng Công tác chính trị, Sở Công an Hà Nội 3 khóa, Bí thư chi bộ Báo An ninh Thủ đô từ 1984 đến 1992. Anh là một trong những người đầu tiên xây dựng tờ báo ngành an ninh ở địa phương sớm nhất cả nước, từ khi trứng nước đến lúc trưởng thành, tớ báo có tín nhiệm, có đông bạn đọc. Số ấn hành vào loại cao nhất ở Hà Nội.
Nghỉ hưu, anh tiếp tục nhận công tác ở Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, đảm nhiệm Văn phòng Hội, làm cộng tác viên của báo chí thành phố, tổ chức các hoạt động báo chí do Hội Nhà báo Hà Nội chủ trì.
Ở môi trường mới, anh vẫn gắn bó với làng báo Thủ đô.
Anh đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, nhiều Bằng khen của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành... về thành tích tuyên truyền - báo chí.
Nhà báo Quang Khải - người trai Hà Nội - đã chia tay làng báo Thủ đô ngày 22-1-2015, ở tuổi 71.Nhớ đến anh, là nhớ đến một trong những người đầu tiên xây dựng tờ Báo An ninh Thủ đô!
Nằm trong chuỗi những hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày An ninh Thủ đô phát hành số báo đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), sáng ngày 7-8-2026, thay mặt BBT, Trung tá Đỗ Trần Quân - Phó trưởng Ban Biên tập cùng đại diện CBCS thuộc các ban công tác đã đến thăm gia đình cố Nhà báo- Thiếu tá Nguyễn Văn Thu, Phó Tổng Biên tập An ninh Thủ đô thời kỳ 1989 - 1991.
Bà Phạm Thị Thịnh, vợ của cố nhà báo Nguyễn Văn Thu năm nay đã gần 80 tuổi, vẫn mạnh khoẻ và nhanh nhẹn đón chúng tôi từ đầu ngõ, vừa rót nước vừa bày biện hoa quả lên bàn tiếp "các cháu trong nhà" vừa kể, ngày nào bà cũng đọc An ninh Thủ đô. Bao nhiêu năm qua, sự trưởng thành của An ninh Thủ đô thế nào, khó khăn ra sao bà cũng đều biết cả vì với bà đó là "báo của nhà mình mà".
Bà kể, bà đặc biệt xúc động với tình cảm của những CBCS An ninh Thủ đô trong suốt những năm qua, bởi lẽ, trong ngôi nhà An ninh Thủ đô ấy, những thế hệ đi trước, "mở đường" luôn được nhắc nhớ và biết ơn.
Thay mặt BBT ANTĐ, Trung tá Đỗ Trần Quân - Phó trưởng Ban Biên tập đã gửi đến bà Phạm Thị Thịnh và gia đình lời chúc sức khoẻ. Đồng thời cũng báo cáo về chuỗi các hoạt động kỷ niệm, tri ân nhân dịp tờ báo bước sang tuổi thứ 50. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của cố Nhà báo - Thiếu tá Nguyễn Văn Thu trong những năm tháng xây dựng và phát triển An ninh Thủ đô.
Trung tá Đỗ Trần Quân khẳng định, những thế hệ CBCS, phóng viên, biên tập viên... đã đặt nền móng, góp sức xây dựng An ninh Thủ đô qua từng thời kỳ luôn là một phần không thể tách rời trong hành trình 50 năm của tờ báo. Sự trưởng thành của An ninh Thủ đô hôm nay có dấu ấn, tâm huyết và công sức của nhiều thế hệ đi trước. Vì vậy, hoạt động tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị truyền thống đã được vun đắp.
Đáp lại tình cảm của gia đình, đại diện BBT ANTĐ cũng bày tỏ quyết tâm tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã gây dựng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của một tờ báo của Lực lượng công an Thủ đô đã đồng hành cùng bạn đọc trong suốt nửa thế kỷ.
Trong không khí thân tình của buổi gặp mặt, những câu chuyện về Nhà báo Nguyễn Văn Thu và những năm tháng An ninh Thủ đô thuở ban đầu tiếp tục được nhắc nhớ. Với những người làm báo hôm nay, đó không chỉ là những câu chuyện của ký ức, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và viết tiếp hành trình của An ninh Thủ đô trong chặng đường mới.