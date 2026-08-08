Một trong những người đầu tiên xây dựng An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Quang Khải là bút danh, chứ tên thật là Nguyễn Văn Thu sinh ngày 13-12-1945 tại Hà Nội, còn quê gốc ở xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tinh Nam Định. Học hết phổ thông trung học, anh vào công tác ở ngành Công an từ tháng 2-1962 và được phân công liên tục làm công tác tuyên truyền - báo chí. Điều đó cũng phù hợp với sở thích của anh.

Ngay từ những năm 1960, anh đã thích thú viết báo, làm cộng tác viên cho các báo từ Thủ đô Hà Nội đến Hà Nội Mới, Đài Truyền thanh Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mới đầu, anh làm tuyên truyền ở đơn vị Phòng cháy - chữa cháy, rồi chuyển về Phòng Công tác chính trị, Sở Công an thành phố Hà Nội.

Năm 1971, anh tham gia biên tập các bản tin - thông báo nội bộ của Sở Công an, năm 1975 trở thành bản tin An ninh Thủ đô, làm công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và tờ Công an Hà Nội, lưu hành nội bộ trong cán bộ và chiến sĩ Công an Thủ đô. Hai bản tin này là tiền thân của Báo An ninh Thủ đô hiện nay.

Nhà báo, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô (thời kỳ 1994 - 2015) tiếp đón nhà báo, Thiếu tá Nguyễn Văn Thu - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô (thời kỳ 1989 - 1991) đến dự Lễ kỷ niệm 35 năm An ninh Thủ đô phát hành số đầu (15-8-1976/ 15-8-2011 (ảnh: Thuần Thư)

Trong quá trình làm báo, anh từng làm Đội phó, Phó ban khi bản tin An ninh Thủ đô còn trực thuộc Phòng Chính trị Sở Công an Hà Nội. Báo ra chính thức hàng tuần, Quang Khải làm Trưởng ban Thư ký Tòa soạn kiêm Trưởng ban Trị sự - Bạn đọc. Từ năm 1984 đến khi nghỉ hưu năm 1993, anh là Thiếu tá, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô.

Ngoài công việc biên tập và quản lý nội dung - gác “gôn” về chính trị và nghiệp vụ an ninh, bảo vệ bí mật Nhà nước - của tờ báo chuyên ngành, anh còn có năng lực, sở trường về tổ chức phát hành, làm công tác bạn đọc - cái cầu nối giữa tòa soạn và quần chúng, cộng tác viên. Anh viết được các thể loại báo chỉ nhưng cái chính là anh chịu khó học hỏi, tự rèn luyện, viết với tất cả tình yêu thương gửi lại cuộc đời. Bên cạnh hoạt động báo chí, với trình độ trung cấp chính trị, là đảng viên, anh từng làm Tổ trưởng Đảng, Phó Bí thư chi bộ Phòng Công tác chính trị, Sở Công an Hà Nội 3 khóa, Bí thư chi bộ Báo An ninh Thủ đô từ 1984 đến 1992. Anh là một trong những người đầu tiên xây dựng tờ báo ngành an ninh ở địa phương sớm nhất cả nước, từ khi trứng nước đến lúc trưởng thành, tớ báo có tín nhiệm, có đông bạn đọc. Số ấn hành vào loại cao nhất ở Hà Nội.

Nghỉ hưu, anh tiếp tục nhận công tác ở Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, đảm nhiệm Văn phòng Hội, làm cộng tác viên của báo chí thành phố, tổ chức các hoạt động báo chí do Hội Nhà báo Hà Nội chủ trì.

Ở môi trường mới, anh vẫn gắn bó với làng báo Thủ đô.

Anh đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, nhiều Bằng khen của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành... về thành tích tuyên truyền - báo chí.

Nhà báo Quang Khải - người trai Hà Nội - đã chia tay làng báo Thủ đô ngày 22-1-2015, ở tuổi 71.Nhớ đến anh, là nhớ đến một trong những người đầu tiên xây dựng tờ Báo An ninh Thủ đô!