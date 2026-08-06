Chạy đua với thời gian, cứu sống bệnh nhân ho ra hơn 2 lít máu

ANTD.VN - Một người bệnh ung thư hạ họng tái phát, đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, bất ngờ ho ra hơn 2 lít máu chỉ trong thời gian rất ngắn, rơi vào tình trạng sốc mất máu và suy hô hấp cấp, nguy cơ tử vong cận kề.

Bệnh nhân trong ngày xuất viện

Ngày 6/8, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thông tin về việc cứu sống một bệnh nhân ho ra hơn 2 lít máu nhờ phối hợp chuyên khoa.

Người bệnh là ông Nguyễn Văn X. (55 tuổi, ở Bố Trạch - Quảng Bình), có tiền sử ung thư hạ họng tái phát, theo dõi di căn phổi, hẹp thanh môn và khối u xâm lấn tại chỗ. Trước khi xảy ra biến cố, người bệnh nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn độ II, ăn uống kém nhưng huyết động vẫn ổn định.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 22/7/2026, người bệnh bất ngờ ho ra khoảng 10 ml máu đỏ tươi, nghi do chảy máu từ khối u hạ họng. Sau khi được xử trí nội khoa ổn định, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại Đầu cổ để đánh giá chỉ định mở khí quản triệu chứng.

Tuy nhiên, tình trạng diễn biến đột ngột theo chiều hướng xấu. Người bệnh xuất hiện ho ra máu "sét đánh" với lượng máu khoảng 2 lít, nhanh chóng rơi vào sốc mất máu cấp, mạch trên 150 lần/phút, huyết áp tụt sâu, nguy cơ tử vong rất cao.

Cuộc chạy đua giành sự sống

Các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu cổ lập tức tiến hành hồi sức chống sốc, sử dụng thuốc cầm máu, truyền dịch và khẩn trương chuyển người bệnh tới Đơn nguyên Hồi sức tích cực.

Ngay sau khi được tiếp nhận, người bệnh tiếp tục ho thêm khoảng 500 ml máu đỏ tươi. Máu tràn vào đường thở khiến tình trạng suy hô hấp diễn tiến nhanh, SpO₂ giảm xuống dưới 80%.

Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", ê-kíp Hồi sức tích cực nhanh chóng đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở. Tuy nhiên, do khối u đã xâm lấn rộng, tình trạng chảy máu vẫn tiếp diễn. Các bác sĩ quyết định mở khí quản cấp cứu, đồng thời hội chẩn khẩn với Khoa Chẩn đoán hình ảnh để thực hiện can thiệp nút mạch cầm máu.

Cùng với quá trình chuẩn bị can thiệp, người bệnh được hồi sức tích cực bằng truyền khối lượng lớn các chế phẩm máu gồm hồng cầu, huyết tương và tiểu cầu. Khi huyết động dần ổn định, SpO₂ trở về 100%, người bệnh được chuyển ngay tới phòng can thiệp để thực hiện nút mạch cầm máu.

BS.CKII. Nguyễn Đình Hướng – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: "Trong trường hợp này, can thiệp nút mạch là lựa chọn tối ưu giúp kiểm soát nhanh nguồn chảy máu, hạn chế xâm lấn so với phẫu thuật cấp cứu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức tích cực và điện quang can thiệp đã tạo cơ hội cứu sống người bệnh."

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng quá trình hồi sức và can thiệp kịp thời, ca cấp cứu đã thành công. Sau 10 ngày điều trị, người bệnh phục hồi tốt và được xuất viện an toàn.

Theo ThS.BS. Nguyễn Ngọc Quân – phụ trách Đơn nguyên Hồi sức tích cực, ho ra máu lượng lớn ở người bệnh ung thư vùng đầu cổ là một biến chứng đặc biệt nguy hiểm. Khi khối u xâm lấn các mạch máu lớn, người bệnh có thể chảy máu ồ ạt, đồng thời máu tràn vào đường thở gây suy hô hấp cấp. Nếu không được hồi sức và can thiệp chuyên sâu trong thời gian rất ngắn, nguy cơ tử vong là rất cao.

Trong những tình huống này, sự phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức tích cực, ngoại khoa, gây mê hồi sức và điện quang can thiệp có ý nghĩa quyết định, giúp vừa bảo vệ đường thở, vừa kiểm soát nguồn chảy máu, tạo cơ hội cứu sống người bệnh.