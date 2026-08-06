Mưa lũ tràn về trong đêm, quốc lộ 6 qua Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp phương tiện

ANTD.VN - Nước lũ tràn về trong đêm khiến nhiều xã dọc khu vực quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng, quốc lộ 6 qua xã Muổi Nọi bị đất đá tràn xuống, vùi lấp cả phương tiện.

Theo tin từ Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam, do mưa lớn cục bộ trên địa bàn nên đêm ngày 5/8, trên quốc lộ 6 đoạn đèo Chiềng Pấc, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá trôi tràn từ Km322+400-Km323. Nước ngập cao Km323+800-Km324+200; nước dâng cao khoảng 50cm gây tắc cục bộ. Rất may sự cố sạt lở gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty CP 226 đã huy động 2 máy xúc đến hiện trường để hót dọn đất đá, khơi thông tuyến.

Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Muổi Nọi bị đất đá tràn xuống, vùi lấp phương tiện

Khu Quản lý đường bộ I đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng, cảnh báo và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để xử lý kịp thời, sớm khôi phục giao thông trên tuyến.

Ngoài ra, nước lũ cũng tràn vào nhiều nhà dân dọc hai bên tuyến quốc lộ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc và nhân lực đến "giải cứu"

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm; cử lực lượng cảnh báo các phương tiện không đi qua khu vực ngập sâu, sạt lở, chấp hành hướng dẫn của Cảnh sát giao thông.

Lực lượng chức năng chạy đua cứu người và phương tiện gặp nạn trong đêm 5/8 do sạt lở

Trong đêm, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng các sở, ngành chức năng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Sau khi rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra sạt lở đất, xã Muổi Nọi đã hỗ trợ 26 hộ dân, với 103 nhân khẩu ở bản Bon và bản Phặng di chuyển đến ở tạm tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã.