An ninh Thủ đô và cuộc hẹn 50 năm với những người "không cũ"

ANTD.VN - Triển lãm "Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên" không chỉ đưa người xem trở lại với những hình ảnh, khoảnh khắc lưu dấu nhiều thời kỳ. Đó còn là dịp để những người từng đi cùng tờ báo trên những chặng đường khác nhau gặp lại nhau, giữa những câu chuyện cũ mà không cũ.

Chiều 7-8, còn gần một giờ nữa mới đến lễ khai mạc triển lãm "Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên", nhiều thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động từng công tác tại Báo An ninh Thủ đô đã có mặt từ rất sớm. Người này vừa đến lại có người khác bước tới. Chưa ai vội vào khu trưng bày.

Trước sảnh Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm, những cái bắt tay, những tiếng gọi nhau, những nụ cười cứ thế nối dài. Trong số những người trở về có không ít những mái tóc đã ngả sang màu bạc, có người đã nghỉ hưu từ lâu, có người đã rẽ hướng sang một công việc khác. Thế nhưng chỉ cần gặp nhau là câu chuyện lại rôm rả như chưa từng có quãng thời gian xa cách.

Giữa những cuộc trò chuyện rôm rả thỉnh thoảng lại có tiếng cười bật lên khi mọi người trêu nhau "vẫn trẻ nhỉ", "không khác ngày xưa là mấy”. Có lẽ bởi ký ức thường lưu giữ những điều thân thuộc nên khi gặp lại, ai cũng thấy người đối diện như ngày còn chung tòa soạn, dù nhìn kỹ sẽ thấy những gương mặt, dáng người đã in hằn dấu vết của thời gian. Những câu chuyện nối tiếp nhau, không có khoảng cách của thời gian, từ hỏi thăm sức khỏe, chuyện gia đình, rồi không quên nhắc đến những đồng nghiệp hôm nay chưa về kịp. Chuyện cũ được kể lại bằng tiếng cười nhiều hơn là những lời hoài niệm.

Đại tá Đào Lê Bình, nguyên Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô (áo đỏ) và Đại tá Vũ Kim Thành, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô (ngoài cùng bên trái) xúc động ngắm những trang báo cũ

Trước khi triển lãm khai mạc, Ban Biên tập An ninh Thủ đô cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tri ân nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo của Báo như: đ/c Trần Đức, đ/c Nguyễn Hữu Thanh, đ/c Phạm Văn Yến, đ/c Nguyễn Văn Thu...Đặc biệt, nhiều đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên cán bộ của Báo đã qua đời như: Đồng chí Trần Thị Hoàng Trâm, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quang Cường, Trần Minh Quân...

Cuộc hội ngộ 50 năm lần này vì thế không chỉ dành cho những người có mặt. Trong câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những đồng nghiệp đã đi xa vẫn được nhắc đến bằng tất cả sự trân trọng. Một cái tên được nhắc lại, một kỷ niệm được kể thêm, một bức ảnh cũ được chỉ cho nhau xem... Dường như sau nửa thế kỷ, hành trình của Báo An ninh Thủ đô vẫn được nối dài từ những người đang tiếp tục công việc hôm nay đến những thế hệ đã đặt những viên gạch đầu tiên, kể cả những người không còn có thể trở về trong cuộc gặp gỡ chiều 7-8 này.

Đến khi bước vào không gian triển lãm bên trong, đứng trước các bức ảnh trưng bày những số báo đầu tiên của An ninh Thủ đô, không ít người dừng lại khá lâu. Không ít người lấy điện thoại chụp lại những trang báo cũ như cách để lưu lại một dấu mốc ý nghĩa, một phần không thể quên trong cuộc đời làm nghề của mình. Trước bức ảnh chụp trang bìa số báo Tết in đen trắng xuất bản cách đây mấy chục năm, nhiều người xúc động vì “nhìn vẫn y như mới hôm qua nhỉ!”.

Những người đi trước và thế hệ hôm nay, người cũ và người mới cùng nhau lưu giữ một khoảnh khắc trong dịp kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên. Những bìa báo, những bức ảnh và hàng chục đầu sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được trưng bày góp phần kể lại hành trình của một tờ báo đã đi qua nửa thế kỷ. Nhưng với nhiều người có mặt chiều nay, điều quý giá nhất có lẽ vẫn là được gặp lại nhau. Sau bao nhiêu năm, mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng, nhưng chỉ cần nhắc đến An ninh Thủ đô là câu chuyện lại ùa về và nối dài không dứt. Đó không phải là câu chuyện về thành tích hay những dấu mốc của tờ báo mà nhiều hơn là những câu chuyện về tình cảm dành cho “ngôi nhà chung” An ninh Thủ đô.

Trong cuộc hội ngộ ngày hôm nay, ai nấy đều tranh thủ chụp với nhau một tấm ảnh lưu niệm ngay trong không gian triển lãm bởi sau nhiều năm mới lại có dịp đứng chung trong cùng một khuôn hình.

Nhà báo Nguyễn Bích Thủy, nguyên Phóng viên Ban Nội chính, người đã có tròn 30 năm gắn bó với tờ báo tâm sự, ấn tượng lớn nhất của chị trong suốt những năm tháng công tác ở An ninh Thủ đô cho tới khi nghỉ hưu đó là sự đoàn kết. Anh em trong toà soạn luôn chia ngọt sẻ bùi. Các thế hệ cán bộ - phóng viên luôn dành cho nhau sự tôn trọng, đặc biệt lớp trẻ rất trân quý những người đi trước.

Nhà báo Nguyễn Bích Thuỷ, nguyên cán bộ Ban Nội chính

"Tôi được biết, với những đồng nghiệp, tiền bối đã qua đời, cơ quan vẫn thường xuyên cử cán bộ, phóng viên đến thắp hương tưởng nhớ. Đó là một nét đẹp rất đáng quý, thể hiện truyền thống nghĩa tình hiếm có. Theo tôi, An ninh Thủ đô luôn mang đậm văn hóa của người chiến sĩ Công an Thủ đô. Trong suốt những năm làm nghề, tôi luôn tâm niệm mình là người Hà Nội, là người làm báo trong lực lượng Công an nhân dân, vì vậy phải làm việc sao cho xứng đáng với niềm tin của độc giả và với truyền thống của cơ quan. Triển lãm lần này cũng để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Không gian được tổ chức quy mô, bài bản, từ những tấm áp phích, hình ảnh tư liệu đến cách trưng bày đều gợi lên những nét đẹp rất thân thuộc của Hà Nội. Qua đó, người xem có thể cảm nhận rõ hình ảnh người chiến sĩ Công an Hà Nội vừa bản lĩnh trên mặt trận bảo vệ an ninh, vừa gần gũi, nhân văn và giàu bản sắc”.

"Trở về nhà", tham dự triển lãm hôm nay, tôi thực sự rất vui và xúc động khi được gặp lại các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của An ninh Thủ đô. Có người đã nghỉ hưu như tôi, có người chuyển sang đơn vị khác công tác, nhưng tất cả đều hội tụ về đây trong không khí ấm áp của ngày kỷ niệm. Đây là dịp để các thế hệ của Tờ báo An ninh Thủ đô, từ lớp đi trước đến lớp trẻ hôm nay, cùng gặp gỡ, bắt tay, hỏi thăm nhau đôi câu về sức khỏe, công việc. Những điều giản dị ấy khiến tôi rất cảm động"- nhà báo Nguyễn Bích Thuỷ nói.

Nhà báo Hoàng Ngọc Châu, nguyên cán bộ Ban Văn hóa - Thể thao chia sẻ: "Tôi công tác tại An ninh Thủ đô trong giai đoạn 2003 - 2006. Sau gần 20 năm trở lại cơ quan nhân dịp kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên, tôi cảm thấy rất tự hào vì bản thân cũng đã có cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé vào hành trình ấy. Được gặp lại các cô, chú, anh, chị, đồng nghiệp từng gắn bó, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Tôi cũng rất vui khi chứng kiến tờ báo vẫn không ngừng phát triển. Tôi tin rằng, trong giai đoạn mới của nền báo chí Việt Nam, Báo sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình.

Nhà báo Hoàng Ngọc Châu

Theo tôi, sức mạnh lớn nhất của Báo An ninh Thủ đô chính là tinh thần đồng đội và sự đoàn kết của tập thể. Mọi bước phát triển của Báo, từ trước khi tôi công tác, trong thời gian tôi làm việc cho đến hiện nay, đều được tạo dựng từ sức mạnh chung của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên. Tôi vẫn nhớ những dấu mốc quan trọng như việc chuyển từ xuất bản báo buổi chiều sang báo buổi sáng, tăng số kỳ phát hành trong tuần, rồi phát triển thêm truyền hình An ninh Thủ đô, báo Điện tử và từng bước chuyển mình trong thời đại số. Những thành quả đó không đến trong ngày một ngày hai mà là kết quả của cả một quá trình tích lũy bền bỉ, là sự kế thừa và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, tôi cho rằng sự phát triển bền vững của Báo còn đến từ sự lãnh đạo xuyên suốt của các thế hệ Tổng Biên tập. Mỗi giai đoạn đều có những định hướng riêng nhưng luôn giữ được một mạch phát triển thống nhất, qua đó gìn giữ bản sắc riêng của Báo An ninh Thủ đô cho đến hôm nay".

Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng An ninh Thủ đô đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt và trưng bày kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên trong không khí trang trọng, ấm cúng. Trưng bày đã khái quát một cách sinh động hành trình nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Báo. Tôi tin rằng không chỉ những người từng công tác tại An ninh Thủ đô mà cả các khách tham quan cũng có thể cảm nhận được chặng đường phát triển, những dấu ấn và giá trị mà toà soạn báo đã tạo dựng suốt 50 năm qua"- Nhà báo Hoàng Ngọc Châu chia sẻ.

Nhà báo Trương Xuân Thu kể: "Gắn bó với Báo An ninh Thủ đô từ khi còn là sinh viên, tôi đã đồng hành cùng sự phát triển của tờ báo trong nhiều năm trước khi chuyển công tác sang Báo Giao thông và bây giờ là Báo Xây dựng. Chính môi trường làm việc tại An ninh Thủ đô đã tôi luyện cho tôi tác phong của một phóng viên xông xáo, dấn thân và luôn theo đuổi sự thật. Trong quá trình tác nghiệp, tôi từng tham gia nhiều tuyến bài điều tra, thâm nhập thực tế về an ninh, trật tự. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần cùng đồng nghiệp cải trang thành lực lượng chức năng để tham gia quá trình tìm kiếm một vụ trẻ em bị bắt cóc, từ đó tôi thu thập tư liệu, phản ánh chân thực diễn biến vụ việc tới bạn đọc. Những chuyến đi thực tế ấy không chỉ mang lại những tác phẩm báo chí có giá trị mà còn trở thành dấu ấn nghề nghiệp khó quên trong suốt chặng đường làm báo của tôi”...

Nhà báo Trương Xuân Thu

Nhà báo Nguyễn Trần Anh

Nhà báo Nguyễn Trần Anh - Tạp chí Công an nhân dân chia sẻ: "Đã gần 20 năm kể từ khi tôi rời An ninh Thủ đô. Đây luôn là một ngôi nhà chưa đựng nhiều ân tình và kỷ niệm đẹp với tôi và nhiều người. Hôm nay, tôi rất xúc động khi được hòa mình vào ngày hội của An ninh Thủ đô. Tôi luôn tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và sự phát triển của An ninh Thủ đô nói riêng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày cơ quan cũ của tôi ra số báo đầu tiên".

Cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo An ninh Thủ đô chiều 7-8 khép lại, nhưng dấu ấn cuộc gặp gỡ chắc chắn sẽ còn đọng lại trong ký ức của nhiều thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động An ninh Thủ đô. Sau hành trình nửa thế kỷ, điều làm nên một tờ báo không chỉ là những số báo được lưu giữ hay những bức ảnh được trưng bày, mà còn là tình đồng nghiệp, sự gắn bó và niềm tự hào của bao thế hệ đã cùng nhau viết nên hành trình 50 năm của Báo An ninh Thủ đô. Đó cũng là điều được thế hệ đi trước gửi gắm cho lớp người làm báo hôm nay tiếp tục gìn giữ và nối tiếp.