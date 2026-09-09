Đêm nay không khí lạnh tràn về, Bắc bộ trời mưa và mát mẻ

ANTD.VN - Khoảng đêm nay 9/9, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ,

Cơ quan khí tượng thông tin, khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam nước ta.

Khoảng đêm nay 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 19 độ C.

Đêm nay 9/9, không khí lạnh tràn về, Bắc bộ mưa và mát

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Từ đêm 9/9, ở Bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4- 5. Từ trưa chiều 10/9, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2,5m, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ 2,0-3,0m; biển động.

Từ chiều tối ngày 9/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 10/9, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.