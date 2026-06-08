Không khí lạnh xuất hiện giữa mùa Hè có bất thường?

ANTD.VN - Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, việc không khí lạnh xuất hiện ở nước ta dù đã sang Hè cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam nước ta.

Khoảng chiều tối và đêm nay 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, việc không khí lạnh xuất hiện ở nước ta dù đã sang Hè cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra.

Thống kê của cơ quan khí tượng từ năm 1979 đến 2025 (47 năm) cho thấy, trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh, trung bình là 0,53 đợt.

Còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm) số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt. Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025 không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6.

"Như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn", cơ quan khí tượng nhận định.

Về diễn biến của đợt không khí lạnh, dự báo khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Một khối không khí lạnh đang tràn xuống nước ta dù đã sang Hè, từ chiều tối nay khu vực Bắc bộ sẽ có mưa giông lớn

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực 5.000m, nên từ chiều tối ngày 8/6 đến ngày 9/6 ở Bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trong đó khu vực Tây Bắc bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các nơi khác của Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h); trong mưa giông cần hết sức lưu ý tới hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, ở các tỉnh phía Tây Bắc bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa nhiệt độ ngày mai 9/6 sẽ giảm đi từ 5-7 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ thấp dưới 31 độ C; từ đêm 8/6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Với khu vực Hà Nội từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Ngoài gây mưa lớn trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 8/6, ở Bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ ngày 9/6 nắng nóng cũng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực TP. Huế trở vào đến khu vực phía Đông của tỉnh Đắc Lắc và đến ngày 10/6 đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 31/5 tới giờ ở các tỉnh miền Trung cũng cơ bản chấm dứt.

Cảnh báo mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.