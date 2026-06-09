Không khí lạnh bao trùm, giữa hè mà Bắc bộ mát mẻ như Đà Lạt

ANTD.VN -Sáng nay 9/6, không khí lạnh đã bao trùm toàn khu vực Bắc bộ, nền nhiệt giảm đến 10 độ C so với ngày trước đó. Dù giữa Hè nhưng Bắc bộ mát mẻ như Đà Lạt.

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng nay 9/6, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi nơi khác ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng nay có mưa, mưa rào và giông; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ. Trên biển: Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió có Đông Bắc mạnh cấp 4-5; sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Không khí lạnh bao trùm, Bắc bộ mát mẻ như Đà Lạt dù đang ở giữa hè

Từ sáng sớm đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ sáng sớm đến trưa 9/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, TP Hải Phòng có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, khu vực Bắc bộ trong suốt tuần này thời tiết khá mát mẻ. Các ngày trong tuần nhiều mây, nhiệt độ không vượt quá 33 độ C. Về cuối tuần, nắng nóng nhẹ có khả năng xuất hiện trở lại.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng nay khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/6 đến 3 giờ ngày 9/6 có nơi trên 100mm như trạm: Tân Lĩnh (Lào Cai) 143,4mm; Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 132,8mm; Thuyền Quan (Hưng Yên) 116,6mm; Hoàng Khai (Tuyên Quang) 105,4mm; Bất Bạt (Hà Nội) 102mm,… 2

Từ sáng sớm đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ sáng sớm đến trưa 9/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, TP Hải Phòng có mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.