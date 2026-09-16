Đề xuất bãi bỏ nhiều quy định về tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất bãi bỏ một số thông tư quy định về tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành.

Dự thảo gồm 2 điều, trong đó Điều 1 quy định về việc bãi bỏ các văn bản. Theo dự thảo, 23 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành được đề xuất bãi bỏ.

Trong số này có 3 thông tư liên quan đến tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo đó, dự thảo đề xuất bãi bỏ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo dự thảo, việc bãi bỏ Thông tư số 04/2012/TT-BNV được đề xuất do thực hiện chủ trương của Đảng và yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định số 185/2026/NĐ-CP đã quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố phù hợp với chủ trương của Đảng và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, theo dự thảo, các quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và cần được bãi bỏ toàn bộ.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV.

Theo Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, phù hợp với chủ trương của Đảng và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV cũng được đề xuất bãi bỏ.

Theo dự thảo, do Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV và các nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố đã được điều chỉnh theo quy định mới, Thông tư số 05/2022/TT-BNV không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, dự thảo đề xuất bãi bỏ toàn bộ Thông tư này.