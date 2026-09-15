Sẽ điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành

ANTD.VN - Ngày 15-9, Bộ GD-ĐT cho biết, chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đang được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành.

Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đang được rà soát, điều chỉnh tổng thể.

Ngày 15-9, Bộ GD-ĐT cho biết, Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đang được rà soát, điều chỉnh tổng thể theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu từ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau một năm triển khai Nghị quyết.

Được biết, trong hướng dẫn ban hành nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành giáo dục, nội dung: “sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới” được Bộ GD-ĐT đặt ra đã thu hút sự quan tâm, góp ý của nhiều chuyên gia, giáo viên.

Nhiều ý kiến cho rằng nên đẩy mạnh giáo dục nhân cách, thể chất, kỹ năng sống cho các cháu hơn là các kiến thức hàn lâm chưa cần thiết. Việc đưa các kiến thức AI vào chương trình dự kiến từ lớp 1 cũng gây nhiều tranh cãi.

Bộ GD-ĐT cho biết Bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ thực tiễn; tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cơ quan báo chí đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những nội dung, ngữ liệu trong sách giáo khoa được phản ánh là chưa phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định quan điểm lắng nghe, cầu thị nhưng phải khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, quy định của pháp luật và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định.

Đối với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, Bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục, không làm gián đoạn hoặc gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học.