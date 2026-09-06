Danh sách các làng, cụm làng ngoài đê sông Hồng dự kiến di dời hoặc tái thiết, cải tạo chỉnh trang

ANTD.VN - Theo Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 của Hà Nội, cụm làng Võng La – Yên Hà - Hải Bối phải di dời 1 phần khoảng 27 ha; làng Bắc Cầu phải di dời toàn bộ (khoảng 35,5 ha)…

Sẽ di dời làng Bắc Cầu (phường Bồ Đề) khoảng 35,5 ha

Theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 của Hà Nội, có 8 cụm làng ngoài đê được giữ lại để chỉnh trang, 2 cụm làng được tái thiết, 2 cụm làng phải di dời…

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đáng chú ý, bản quy hoạch này đã nêu rõ quy hoạch các cụm làng xóm cũ. Trong đó, nêu chi tiết các nguyên tắc di dời, tái thiết làng xóm ; các nguyên tắc bảo tồn, giữ lại, cải tạo chỉnh trang các làng xóm lâu đời…

Theo các nguyên tắc đó, việc quy hoạch các làng xóm cũ, các khu dân cư trong phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cụ thể như sau:

- Có 02 cụm làng thuộc diện di dời theo Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Trong đó :

Cụm làng Võng La - Hải Bối thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh: Thực hiện di dời một phần diện tích khu dân cư làng xóm nằm trong phạm vi không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lũ và khu vực nằm trong phạm vi xây dựng Trục đại lộ cảnh quan thuộc các thôn Võng La, Yên Hà, Hải Bối (tổng diện tích khoảng 27 ha).

Làng Bắc Cầu thuộc phường Bồ Đề (toàn bộ làng, khoảng 35,5 ha).

- 02 cụm làng thuộc diện tái thiết để phục vụ thực hiện mục tiêu quy hoạch kiến tạo khu vực ‘phòng khách đô thị" của Thủ đô. Trong đó:

Cụm làng Nhật Tân – Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà (khoảng 96 ha);

Cụm làng Thống Nhất (Hạ Trại, Trung Thôn) thuộc phường Long Biên (khoảng 12 ha).

- 08 cụm làng thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc: (không bao gồm diện tích khu vực nằm trong phạm vi di dời theo quy hoạch phòng chống lũ; khu vực giải phóng mặt bằng để xây dựng 02 tuyến trục đại lộ cảnh quan, các nút giao thông). Cụ thể gồm :

(1) Văn Quán – Đông Cao - Tráng Việt thuộc xã Mê Linh;

(2) cụm làng Ngọc Giang – Lực Canh - Văn Tinh thuộc xã Vĩnh Thanh, Đông Anh;

(3) Bát Tràng - Giang Cao - Kim Lan thuộc xã Bát Tràng (di dời 1 phần khoảng 4,5ha theo quy hoạch phòng chống lũ);

(4) Văn Đức thuộc xã Bát Tràng;

(5) Thúy Lĩnh thuộc phường Lĩnh Nam;

(6) Yên Mỹ thuộc xã Thanh Trì;

(7) Đại Lan thuộc xã Nam Phù;

(8) Cụm làng Tranh Khúc - Vạn Phúc thuộc xã Nam Phù.