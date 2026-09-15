Hà Nội: Lấy kết quả công việc là thước đo để trọng dụng hoặc sàng lọc cán bộ

ANTD.VN - Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định, thành phố đang chuyển mạnh sang tư duy giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, lấy hiệu quả đổi mới để trọng dụng, sàng lọc cán bộ…

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định trình bày báo cáo

Sáng 15-9, Tại Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trình bày chuyên đề: Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28-7-2026 “Về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch này gồm 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực; tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới; đổi mới kiểm tra, giám sát, đánh giá…

Điểm quan trọng tại Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là phải chuyển từ tư duy “sắp xếp tổ chức” sang tư duy “nâng cao chất lượng vận hành”.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phân tích, không thể yêu cầu cán bộ đổi mới, dám làm nếu thẩm quyền không rõ, nguồn lực không đủ, cơ chế phối hợp không thông suốt. Ngược lại, tổ chức dù được phân quyền, có nguồn lực mà cán bộ né tránh, đùn đẩy, không chịu trách nhiệm thì cũng không thể tạo ra kết quả.

Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải thống nhất 7 nguyên tắc: Giao việc phải đi cùng giao quyền; giao quyền phải đi cùng nguồn lực và kiểm soát quyền lực; đổi mới phải đi cùng quản trị rủi ro; đánh giá phải đi cùng dữ liệu và sản phẩm; trọng dụng phải đi cùng kết quả; bảo vệ phải đi cùng trách nhiệm; sàng lọc phải đi cùng công bằng, khách quan và thực chất.

Quang cảnh hội nghị

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định trình bày Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Chương trình hành động nhấn mạnh đến việc thành phố khuyến khích, trọng dụng và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung nhưng phải đi đôi với hoàn thiện thể chế, phân cấp, ủy quyền, bảo đảm nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Chuyển mạnh từ giao nhiệm vụ sang giao đủ quyền, đủ điều kiện để thực hiện.

Thành phố cũng chuyển mạnh từ quản lý cán bộ theo từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt. Thực hiện nhất quán các nguyên tắc: “Vì việc tìm người”; “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”; “có vào - có ra, có lên - có xuống”; giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, lấy hiệu quả đổi mới để trọng dụng, lấy trách nhiệm để sàng lọc.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, trong năm 2026-2027, tiếp tục rà soát vị trí việc làm, khối lượng công việc và năng lực đội ngũ ở từng xã, phường; xác định những nơi thiếu, yếu và những nhiệm vụ khó để có phương án đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí phù hợp.

“Kết quả thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đổi mới phải được kết nối với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ” - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định nhấn mạnh.