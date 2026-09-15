Công an Hà Nội quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

ANTD.VN - Chiều 15/9/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 483 ngày 07/10/2024 của Bộ Công an và công tác xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từng bước kéo giảm nguồn cung, nguồn cầu ma túy

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an Thành phố; Ban Chỉ huy Công an cấp xã cùng cán bộ, chiến sĩ phụ trách chuyên đề. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 483 của Bộ Công an và xây dựng xã, phường không ma túy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đồng chí ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong thời gian qua khi đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, từng bước kéo giảm nguồn cung, nguồn cầu ma túy và đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh: Hội nghị không chỉ là dịp đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 483; đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng địa bàn, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; thống nhất các giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Tại hội nghị, Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 483 và công tác xây dựng xã, phường không ma túy.

Đáng chú ý, công tác rà soát, phân loại địa bàn trọng điểm về ma túy và triển khai xây dựng xã, phường không ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 14/6/2026, trên địa bàn Thành phố không còn xã, phường trọng điểm loại I; 46 xã, phường được xác định là xã, phường không ma túy.

Chung sức xây dựng xã, phường không ma túy từ cơ sở

Tại hội nghị, Thượng tá Hồ Lê Quân - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cũng đã đánh giá, kiểm đếm tiến độ công tác mà các đơn vị đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 483 của Bộ Công an và công tác xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn Thành phố.

Thượng tá Hồ Lê Quân - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Trưởng phòng Tham mưu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; việc cập nhật, rà soát dữ liệu đối tượng liên quan đến ma túy; công tác tham mưu, tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra... Đồng chí đề nghị các đơn vị nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khẩn trương xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch số 483 và xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn Thành phố trong năm 2026.

Thượng tá Chu Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trình bày báo cáo

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, các đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an thành phố ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề, văn bản chỉ đạo phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại cần sớm khắc phục, trong đó có hiệu quả công tác “giảm cầu” chưa đồng đều; công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về tuyên truyền phòng, chống ma túy còn hạn chế; việc tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về số điện thoại Hotline 0705.13.13.13 để tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm ma túy chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số đơn vị còn biểu hiện thụ động trong quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự, quản lý cư trú đối với người ngoại tỉnh và người nước ngoài còn những mặt cần tiếp tục chấn chỉnh.

Thượng tá Nguyễn Thế Nhật - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quán triệt thí điểm chấm điểm và điều hành thảo luận

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đức Long yêu cầu chỉ huy, từng cán bộ, chiến sĩ phải phát huy vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 483, các chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn thành phố có đủ điều kiện để công nhận các xã, phường không ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng Thủ đô ngày càng bình yên, an toàn, văn minh.