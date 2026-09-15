Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai làm Cục trưởng Cục Trồng trọt

ANTD.VN - Sáng 15/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định của Bộ trưởng về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị ông Dương Đức Huy cùng tập thể lãnh đạo cục khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Song song với đó, cục cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

Ông Dương Đức Huy nhận quyết định Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Khẩn trương tham mưu sửa đổi Nghị định 38 của Chính phủ, chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, hợp nhất Luật Trồng trọt và Luật Bảo vệ thực vật.

Ông Hiệp yêu cầu cục phải tăng cường quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm thị trường lành mạnh, minh bạch, hạn chế hàng giả, hàng nhái.

Đồng thời đổi mới, tối ưu hóa công tác khảo nghiệm, tạo thuận lợi cho việc đưa các sản phẩm công nghệ, sản phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, vi sinh vào sản xuất.

Ông Hiệp cũng đề nghị cục cần xây dựng các giải pháp có tính chiến lược đối với từng ngành hàng, từng loại cây trồng.

Trước mắt, nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu sắn, mía phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học và chủ động chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu mới của thị trường quốc tế đối với những ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, ông Dương Đức Huy khẳng định sẽ tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức cán bộ, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự ổn định và đồng thuận trong đội ngũ.

Rà soát các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo sản xuất cây trồng chủ lực phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm nguồn vật tư chất lượng cho nông dân và thị trường.

Ông Huy cũng cam kết cùng tập thể xây dựng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có quyết định điều động ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của bộ.

Ông Dương Đức Huy (55 tuổi, quê quán tỉnh Hưng Yên), là tiến sĩ di truyền và chọn giống cây trồng.

Ông Huy từng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cũ. Sau khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai mới (ngày 27/8 đổi tên thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai).