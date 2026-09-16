Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến hiện trường vụ cháy tại Thụy Khuê để chỉ đạo xử lý

ANTD.VN - Nhận được thông tin xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ rạng sáng 16-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc. Ảnh: Công an thành phố

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, 02h06’ ngày 16-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Trước đó vào khoảng 01h50’, sau khi phát hiện cháy xảy ra, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội, chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành thành phố, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Đến khoảng 02h30’, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 02h45’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.