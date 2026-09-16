Công an xã Tây Phương nhanh chóng tìm lại điện thoại thất lạc cho người dân

ANTD.VN - Mới đây, các cán bộ chiến sỹ Công an xã Tây Phương, Hà Nội đã nhanh chóng tìm lại điện thoại thất lạc cho người dân.

Ngày 13-9-2026, Công an xã Tây Phương tiếp nhận trình báo của chị Đặng Lệ Chi (SN 2003, trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) về việc làm thất lạc một chiếc điện thoại di động iPhone 12.

Chị Đặng Lệ Chi nhận lại tài sản bị thất lạc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Phương đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ thông tin liên quan đến chiếc điện thoại bị thất lạc. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, lực lượng Công an xã nhanh chóng xác định và tìm lại được tài sản, sau đó trao trả cho chị Chi.

Nhận lại chiếc điện thoại, chị Đặng Lệ Chi bày tỏ niềm vui và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Phương. Chị đã viết thư cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an trong quá trình tiếp nhận, xác minh và giải quyết vụ việc.

Việc nhanh chóng hỗ trợ người dân tìm lại tài sản thất lạc là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực của Công an xã Tây Phương trong thực hiện phương châm “Vì nhân dân phục vụ”. Từ những vụ việc tưởng như nhỏ trong đời sống thường ngày, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và gần dân của cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp tục được thể hiện rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Công an xã Tây Phương khuyến cáo, khi phát hiện tài sản bị mất hoặc thất lạc, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan như thời gian, địa điểm, đặc điểm tài sản… để lực lượng chức năng có cơ sở xác minh, hỗ trợ tìm kiếm.