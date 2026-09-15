Sáu thí sinh đoạt giải Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga được trao học bổng Liên bang Nga

ANTD.VN - Vòng chung kết Olympic tiếng Nga dự kiến được tổ chức từ ngày 23/11 đến hết ngày 11/12/2026 với 6 thí sinh đoạt giải được học bổng tại Nga.

Cuộc thi Olympic tiếng Nga nhằm khuyến khích, tăng cường sự quan tâm của công dân Việt Nam đối với việc học chuyên sâu tiếng Nga.

Từ ngày 15/9 đến hết ngày 12/10/2026, học sinh đang học tiếng Nga tại các trường trung học phổ thông và sinh viên, học viên đang học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có thể đăng ký tham dự Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga 2026.

Cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ GDĐT Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga; do Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.X. Pushkin và Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin tổ chức.

Bộ GD-ĐT cho biết, Cuộc thi nhằm củng cố vị thế của tiếng Nga như một ngôn ngữ giao tiếp quốc tế; khuyến khích, tăng cường sự quan tâm của công dân Việt Nam đối với việc học chuyên sâu tiếng Nga; tăng động lực học tiếng Nga và mong muốn du học tại Liên bang Nga của học sinh, sinh viên Việt Nam; giúp học sinh, sinh viên Việt Nam hiểu biết sâu hơn về nước Nga.

Cuộc thi gồm 2 bảng: bảng dành cho học sinh đang học tiếng Nga tại các trường trung học phổ thông và bảng dành cho sinh viên, học viên đang học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục đại học. Ngôn ngữ thi là tiếng Nga.

Người mang quốc tịch Liên bang Nga hoặc đã nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Liên bang Nga không được tham gia Cuộc thi. Thí sinh đăng ký dự thi trên cổng thông tin “Giáo dục bằng tiếng Nga” tại địa chỉ pushkininstitute.ru. Sau khi đăng ký, thí sinh được cấp quyền truy cập tài khoản cá nhân.

Vòng loại được tổ chức trực tuyến từ ngày 19/10 đến hết ngày 1/11/2026. Thí sinh nhận đề và gửi bài dự thi thông qua tài khoản cá nhân trên cổng thông tin “Giáo dục bằng tiếng Nga”.

Căn cứ kết quả vòng loại, Ban Tổ chức lựa chọn tối đa 100 thí sinh tham dự vòng chung kết. Vòng chung kết dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến hết ngày 11/12/2026.

Những thí sinh không được lựa chọn vào vòng chung kết sẽ được cấp giấy chứng nhận điện tử.

Căn cứ kết quả vòng chung kết, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 6 thí sinh đoạt giải, gồm 3 học sinh đang học tiếng Nga tại các trường trung học phổ thông và 3 sinh viên đang học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục đại học.

Các thí sinh đoạt giải được nhận Bằng khen và Giấy chứng nhận suất học bổng “Khóa thực tập ngôn ngữ mùa hè” kéo dài 1 tháng tại Viện Pushkin. Học bổng bao gồm chi phí vé máy bay khứ hồi và chi phí ăn, ở tại Viện Pushkin; có hiệu lực trong 1 năm kể từ thời điểm nhận Giấy chứng nhận.

Phía Nga chi trả chi phí đi lại đến Hà Nội và ngược lại, chi phí lưu trú, ăn uống và tham gia chương trình văn hóa cho các thí sinh tham dự vòng chung kết và người dẫn đoàn.