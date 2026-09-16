Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Tây Phương

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu, các đoàn kiểm tra liên ngành xã Tây Phương, Hà Nội đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Từ ngày 9-9-2026, các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP xã Tây Phương đã triển khai kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đợt kiểm tra được thực hiện đến hết ngày 20-9-2026, tập trung vào những nhóm mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Trung thu, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Tây Phương tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Theo phân công, đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Trịnh Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Tây Phương phụ trách, thực hiện kiểm tra tại các thôn Bùng, Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc 2, Hữu Bằng 1, Hữu Bằng 2, Hữu Bằng 3, Phú Ổ, Bình Phú, Yên và Thạch.

Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Nguyễn Doãn Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tây Phương phụ trách, triển khai tại các thôn Chàng Sơn 1, Chàng Sơn 2, Canh Nậu 1, Canh Nậu 2, Canh Nậu 3, Canh Nậu 4, Dị Nậu, Bến, Hương Ngải 1, Hương Ngải 2, Hương Ngải 3 và Tây Phương.

Theo kế hoạch, các đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, hoa quả; đồng thời kiểm tra nguyên liệu, phụ gia, nhân bánh và bao bì chứa đựng trực tiếp bánh Trung thu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các giấy tờ pháp lý của cơ sở; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; việc ghi nhãn và tự công bố sản phẩm; điều kiện bảo quản, vận chuyển, quảng cáo cũng như chất lượng thực phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, khi cần thiết, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành test nhanh hoặc lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nhằm kịp thời phát hiện những sản phẩm không bảo đảm an toàn. Trường hợp phát hiện vi phạm, các lực lượng chức năng sẽ thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi, tiêu hủy và xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác kiểm tra, các thành viên đoàn cũng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về ATTP. Qua đó, nâng cao ý thức của các cơ sở trong việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng, lực lượng chức năng khuyến cáo khi lựa chọn bánh Trung thu và các loại thực phẩm phục vụ dịp lễ cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, còn hạn sử dụng; đồng thời chú ý điều kiện bảo quản và không sử dụng những sản phẩm có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị hoặc bao bì.

Đợt kiểm tra được triển khai đến hết ngày 20-9-2026, nhằm tăng cường kiểm soát các nguy cơ mất ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo đảm Tết Trung thu năm 2026 an toàn, vui tươi, lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn xã Tây Phương.