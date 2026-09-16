Thư cảm ơn hai chiến sỹ công an cứu giúp hai thai phụ gặp nạn lúc tan tầm

ANTD.VN - Nhận lại chiếc xe máy nguyên vẹn sau vụ va chạm giao thông, chị Phan Thị Thanh Thảo viết lá thư tay gửi tới cán bộ chiến sĩ công an cơ sở ở Hà Nội đã kịp thời băng bó vết thương, đưa hai người phụ nữ mang thai cùng cháu nhỏ vào bệnh viện cấp cứu giữa dòng xe cộ ken đặc lúc chập tối.

Chị Thảo và 2 cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội)

Lá thư cảm ơn dài hai trang viết tay của người mẹ trẻ quê Hưng Yên được gửi tới trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) sau chuỗi giờ phút thót tim trên đường phố Hà Nội. Từng nét mực nắn nót ghi lại chi tiết sự việc xảy ra vào chập tối, bày tỏ sự cảm kích đối với hai chiến sỹ công an đã kịp thời có mặt sơ cứu và đồng hành đưa người thân của chị đến bệnh viện thăm khám...

Khoảng 19h ngày 10/9/2026, nút giao Đông Kim Ngưu và phố Lạc Trung thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy bước vào khung giờ cao điểm. Xe cộ ken đặc từng mét đường. Chị Phan Thị Thanh Thảo, sinh năm 1999, quê ở xã An Viên, tỉnh Hưng Yên, điều khiển chiếc xe máy Vespa màu đỏ biển kiểm soát 29AE-294.57 chở theo chị gái là Phan Thị Hương Giang và bé Nguyễn Cẩm Tú, 4 tuổi. Cả chị Thảo và chị Giang đều đang mang thai. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, xe máy của chị Thảo bất ngờ va chạm với xe taxi biển kiểm soát 29E-071.71 do tài xế Hoàng Thành Long điều khiển.

Va chạm khiến chiếc xe máy đổ vật sang một bên. Ba người ngã nhoài xuống mặt đường nhựa giữa dòng phương tiện đang di chuyển và liên tục bấm còi xin đường. Nỗi sợ hãi ập đến khi bụng bầu chịu lực chấn động bất ngờ. Chị Thảo cùng người chị gái chỉ kịp ôm chặt lấy đứa trẻ bốn tuổi đang gào khóc vì hoảng sợ và trầy xước khắp tay chân.

Cách vị trí ngã xe một đoạn, Thiếu tá Nguyễn Xuân Tú và Thượng úy Trần Duy Long, cán bộ tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Vĩnh Tuy đang làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc.

Nghe tiếng va chạm cùng tiếng khóc ré lên của trẻ nhỏ, hai chiến sỹ công an lập tức có mặt che chắn dòng xe đang lao tới và nhanh chóng bế bổng cháu bé, cẩn thận đỡ từng người phụ nữ mang bầu dìu nhanh vào lề đường an toàn.

Nhận thấy các nạn nhân bị trầy xước nhiều chỗ, tinh thần hoảng loạn, các chiến sĩ lập tức rút túi bông băng cá nhân mang theo trong tư trang nghiệp vụ để lau rửa bụi bẩn, băng bó miệng vết thương.

Một chiến sỹ công an quay lại hiện trường dắt chiếc xe máy dựng gọn vào mép vỉa hè, tiếp tục đứng ra giữa lòng đường ra hiệu cho các dòng ô tô, xe máy di chuyển chậm lại nhằm tránh xảy ra cảnh ùn tắc hay va chạm liên hoàn. Người chiến sỹ còn lại liên tục hỏi han tình hình, trấn an tinh thần hai thai phụ.

Mối lo ngại lớn nhất lúc này là va đập có thể làm ảnh hưởng đến thai nhi. Tổ công tác chủ động vẫy một chiếc xe taxi gần đó, trực tiếp hỗ trợ đưa cả ba người vào Bệnh viện Thanh Nhàn.

Lá thư cảm ơn gửi hai chiến sỹ công an cứu giúp hai thai phụ gặp nạn lúc tan tầm

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám tổng quát, tiến hành siêu âm kiểm tra tim thai của hai sản phụ và kiểm tra chấn thương phần mềm cho cháu bé. Sau các xét nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ thông báo sức khỏe của cả mẹ lẫn hai thai nhi đều đã ổn định, cho phép về nhà tiếp tục theo dõi.

Rời bệnh viện trở về trụ sở công an, nhận thấy va chạm xuất phát từ tình huống bất cẩn ngoài ý muốn, tài xế taxi và gia đình chị Thảo đã chủ động ngồi lại trao đổi, tự nguyện hòa giải dân sự. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, hoàn thiện thủ tục và bàn giao lại nguyên vẹn phương tiện cùng toàn bộ tài sản cho gia đình.

Khi mọi âu lo đã lùi lại phía sau, chị Thảo ngồi xuống bàn, cẩn thận viết lá thư gửi lời tri ân tới Ban chỉ huy đơn vị cùng hai cán bộ trực tiếp ứng cứu.

Trong thư, chị xúc động nhắc lại việc hai chiến sỹ công an có mặt kịp thời để xử lý khi người dân gặp nạn, coi đây là kỷ niệm ấm áp khiến gia đình vô cùng cảm kích. Chiếc xe máy đỏ lại nổ máy hòa vào phố đêm, đưa ba mẹ con, dì cháu trở về nhà an toàn khi đường phố đã vãn tiếng còi xe.