ANTD.VN -Chiều 15/9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam



Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Tại hội nghị lần này đã kiện toàn các chức danh của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương cử anh Lê Hải Long và anh Đỗ Tuấn Hanh làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Hội nghị hiệp thương thống nhất rút tên các anh, chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Trong đó, thống nhất để anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Hội nghị cũng hiệp thương chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban Trung ương Hội khóa IX, thường trực Đoàn Chủ tịch; các chức danh chủ chốt của Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Hội nghị đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Anh Nguyễn Kim Quy (SN 1984, quê Bắc Ninh), trình độ chuyên môn thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Anh Quy trải qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam, như: Chánh văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; Trưởng ban Mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn; Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Hội nghị cũng hiệp thương cử 2 Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX là: Anh Lê Hải Long (SN 1985, quê Phú Thọ) - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp.

Anh Đỗ Tuấn Hanh (SN 1985, quê Ninh Bình) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp.

Với kết quả kiện toàn nhân sự tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, hiện Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam gồm 7 anh, chị:

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập báo Thanh Niên.

PGS.TS Đào Việt Hằng – Giảng viên trường ĐH Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Y Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.