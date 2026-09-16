Hà Nội: Tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy ở Tây Hồ, khẩn trương làm rõ nguyên nhân

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Tây Hồ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở Thụy Khuê…

Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Văn Cao

Sáng 16-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký Công văn số 4746/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Tại công văn này, UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Y tế, Nội vụ, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định…

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội, chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến và Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh đã đến Bệnh viện Quân y 354 để thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy (xảy ra tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ) đang điều trị tại đây.

Theo thông tin, trong vụ cháy này, có 5 người tử vong, 4 người thoát được ra ngoài. Một số nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu, điều trị.