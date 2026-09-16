ANTD.VN - Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 16-9 tại ngõ 2B Văn Cao khiến 5 người tử vong, lãnh đạo phường Tây Hồ, Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả vụ việc.

Sáng 16-9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến và Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cùng các lực lượng chức năng đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại số 2B, ngõ 2B Văn Cao.

Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Văn Cao

Tại bệnh viện, lãnh đạo phường Tây Hồ chia sẻ những mất mát, đau thương với gia đình các nạn nhân; đồng thời động viên người thân cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn, phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 16-9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại một căn nhà 4 tầng trong ngõ 2B Văn Cao. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến một số người bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động phương tiện cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an phường Tây Hồ và chính quyền địa phương cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Căn nhà xảy cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài an toàn, trong khi bên trong vẫn còn người mắc kẹt.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, các chiến sĩ sử dụng bình thở chuyên dụng, tổ chức tìm kiếm tại từng tầng của căn nhà. Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 2h45 được dập tắt hoàn toàn.Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế để thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo thành phố và chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tập trung khắc phục hậu quả; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời khẩn trương xác định danh tính người tử vong và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.