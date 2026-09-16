Cảnh báo: Tránh sập bẫy ‘tổng đài Bảo hiểm xã hội’ mạo danh

ANTD.VN - Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) khẳng định chỉ có duy nhất một đầu số tổng đài chính thức đang hoạt động. Mọi đầu số 1900 khác đều không thuộc quản lý của ngành, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh mất phí oan hoặc bị lừa đảo.

Trước tình trạng xuất hiện nhiều đầu số giả mạo, BHXH Việt Nam và BHXH TP Hà Nội vừa phát đi thông tin cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh gọi nhầm số tổng đài.

Theo đó, 1900 9068 (với mức cước phí 1.000 đồng/phút) hiện là số hotline chính thức và duy nhất của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam công khai số hotline duy nhất và khuyến cáo người dân thận trọng trước các đầu tổng đài trôi nổi trên mạng xã hội.

Lưu ý: Tất cả các đầu số có dạng 1900 khác đều không thuộc quyền quản lý của BHXH Việt Nam. Do đó, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trên môi trường mạng, chỉ liên hệ qua các số điện thoại chính thống hoặc trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ (một cửa) tại BHXH TpP Hà Nội và các cơ quan BHXH cơ sở để được tư vấn, giải đáp an toàn, chính xác.

Bên cạnh đó, trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp tại Thủ đô, người dân có thể liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng của BHXH TP Hà Nội qua số điện thoại 024.37236555.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân cần lựa chọn đúng kênh liên hệ để bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của chính mình khi cần giải đáp các vấn đề về BHXH và bảo hiểm y tế.