Bộ Y tế kết luận gì về những tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện E?

ANTD.VN - Bộ Y tế đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E về công tác đấu thầu, tổ chức các khóa thực hành khám chữa bệnh và quản lý...

Bệnh viện E còn một số tồn tại, thiếu sót trong công tác đấu thầu, mua sắm

Nhiều tố cáo của công dân là đúng

Bộ Y tế vừa có kết quả xác minh đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, điều hành bệnh viện.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của ông Nguyễn Công Hựu và báo cáo của Bệnh viện E, Bộ Y tế kết luận: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện quy trình đấu thầu. Cụ thể, việc Bệnh viện E ký hợp đồng lựa chọn Công ty Sông Đuống để cung cấp suất ăn là chưa phù hợp với quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nội dung tố cáo của công dân là đúng.

Đối với gói thầu may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E năm 2023, nội dung tố cáo tập trung vào việc nhà thầu chậm bàn giao 50 bộ quần áo của khoa gây mê hồi sức.

Nhà thầu từng đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng không được bệnh viện chấp thuận. Bệnh viện thống nhất tiếp tục cấp phát số quần áo đã hoàn thành cho người lao động đến ngày 30/11/2024.

Hồ sơ, tài liệu do Bệnh viện E cung cấp chưa thể hiện biện pháp xử lý của Bệnh viện đối với trường hợp nhà thầu chậm thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng, việc xử lý, chấm dứt hợp đồng thuộc quá trình quản lý thực hiện hợp đồng, không thuộc quá trình lựa chọn nhà thầu nên nội dung tố cáo: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện quy trình đấu thầu đối với Gói thầu may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E là chưa đủ cơ sở.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Bộ Y tế nhận thấy rằng các tồn tại trong quy trình lựa chọn nhà thầu (gói bồi dưỡng độc hại và suất ăn cho nhân viên) tại Bệnh viện E chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi, tiêu cực và gây thất thoát ngân sách Nhà nước hay thiệt hại cho các bên liên quan.

Việc thực hiện xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhận được sự đồng thuận cao trong toàn Bệnh viện và góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh.

Tổ chức khóa thực hành chưa đủ điều kiện

Nội dung tố cáo thứ hai liên quan đến việc tổ chức khóa thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng K1 ngày 15/10/2024 và khóa K2 ngày 12/11/2024, khi chưa được Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành.

Theo kết luận, đến ngày 17/3/2025, Bộ Y tế mới tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành của Bệnh viện E. Như vậy, tại thời điểm tổ chức hai khóa K1 và K2, bệnh viện chưa hoàn tất thủ tục cần thiết.

Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo trong việc tổ chức các khóa thực hành là đúng một phần. Tuy nhiên, đối với cáo buộc làm khống, giả mạo hồ sơ chứng nhận thực hành, Bộ Y tế cho rằng chưa có cơ sở.

Theo kết luận của Bộ Y tế, một số bản sao tài liệu do người tố cáo cung cấp không có đầy đủ số, ngày tháng, con dấu nên chưa đủ căn cứ để kết luận tài liệu bị làm giả hoặc lập khống. Vì vậy, toàn bộ nội dung tố cáo về các khóa thực hành được xác định là đúng một phần.

Trên cơ sở những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra, Bộ Y tế kiến nghị ông Nguyễn Công Hựu, với vai trò người đứng đầu đơn vị, tổ chức họp nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành liên quan hoạt động đấu thầu, mua sắm tại Bệnh viện, cụ thể là gói thầu bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và việc cung cấp suất ăn cho cán bộ, nhân viên.

Bệnh viện được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình đấu thầu, mua sắm, quản lý hợp đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định.

Các cá nhân, bộ phận liên quan cũng phải kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với những tồn tại được chỉ ra.

Đối với hoạt động thực hành, Bệnh viện E phải kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan việc tiếp nhận người thực hành và cấp giấy xác nhận khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, bệnh viện phải chấn chỉnh việc ban hành văn bản, lưu trữ hồ sơ, bảo đảm giấy xác nhận thực hành có đầy đủ căn cứ và dữ liệu theo quy định.