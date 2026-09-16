Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh, Công an xã Kiều Phú phối hợp với Đội CSGT số 11 - Phòng Cảnh sát giao thông, CATP tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an xã Kiều Phú tập trung tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh và người điều khiển phương tiện đưa đón học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra tại khu vực cổng trường và các tuyến đường có đông học sinh tham gia giao thông.

Tổ công tác Công an xã Kiều Phú tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trong thời điểm đầu năm học mới khi mật độ phương tiện tại các khu vực trường học tăng cao.

Các hành vi được tập trung kiểm tra gồm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; đi ngược chiều; sử dụng xe máy điện, xe hai bánh tự chế hoặc phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn; giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, Công an xã còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và phụ huynh nhận diện các nguy cơ mất an toàn, hình thành thói quen chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông. Trong đó, phụ huynh được khuyến cáo cần chủ động làm gương, tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và giữ thái độ văn minh khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an cũng đề nghị các nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, quản lý học sinh; thường xuyên nhắc nhở, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh.

Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ cần sự chung tay của lực lượng Công an, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Công an xã Kiều Phú đề nghị phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, cùng xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, kỷ cương, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh và giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.