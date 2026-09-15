Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức lại không gian phát triển, tạo động lực mới cho Thủ đô

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh đến việc đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển và tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sáng 16-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Trung ương đã đặt ra yêu cầu rất rõ là phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa năng lực hành động và chuyển nhanh từ chủ trương sang kết quả thực tế.

Chính vì vậy, 13 chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của Thành ủy được trình bày tại Hội nghị đã xác định rất rõ các nội dung cần triển khai, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị phải thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, sớm cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch hành động của thành phố vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh đến việc đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô.

Mặt khác, phát huy nguồn lực văn hóa, con người Việt Nam; tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Thủ đô kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; nâng cao chất lượng môi trường và cuộc sống của nhân dân; làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện…

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những chương trình, kế hoạch hành động đã được xây dựng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả. Vì thế, việc triển khai thực hiện phải tạo những chuyển biến thực chất, góp phần phát triển Thủ đô xứng đáng với vị thế đặc biệt của mình.