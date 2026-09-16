Giám đốc Công an Hà Nội tiếp công dân theo hình thức trực tuyến

Căn cứ Luật Tiếp Công dân 2013 sửa đổi, Nghị định 154/2026/NĐ-CP, Kế hoạch 320 của CATP Hà Nội về triển khai, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân trực tuyến trong CATP Hà Nội. Ngày 28/8/2026, Thanh tra CATP Hà Nội đã có văn bản báo cáo đồng chí Giám đốc CATP đồng ý tổ chức buổi tiếp công dân trực tuyến tháng 9/2026. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Thanh tra CATP đã tham mưu, tổ chức buổi tiếp công dân trực tuyến đối với 3 vụ việc liên quan đến công dân Đ.X.P ở phường Hai Bà Trưng, T.P.T ở phường Bạch Mai và công dân Đ.V.T ở phường Yên Hoà.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP chủ trì tiếp công dân trực tuyến

Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung kiến nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã yêu cầu Công an các phường Hồng Hà, Kim Liên, Yên Hoà báo cáo về kết quả xử lý, giải quyết đối với các vụ việc trên. Các đơn vị này đều khẳng định quá trình giải quyết đều khách quan, đúng pháp luật.

Căn cứ quy định hiện hành, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Thanh tra CATP và các đơn vị liên quan tiếp thu các nội dung phản ánh của công dân, rà soát lại quá trình giải quyết đơn, nghiên cứu, trả lời ngắn gọn, cụ thể, khách quan nghiêm túc trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình giải quyết của các đơn vị nếu có vấn đề gì chưa đúng cần xem xét kỹ vi phạm cá nhân, tập thể và xử lý nghiêm.

Trường hợp công dân nhận thức chưa đúng thì hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, kiến nghị theo quy định.

Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP Hà Nội báo cáo tại buổi tiếp công dân

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo nêu trên, Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội báo cáo sẽ phối hợp các đơn vị để tham mưu, phân loại, xử lý tiếp nhận đơn thư của công dân theo quy định, đồng thời sẽ tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về buổi tiếp công dân trực tuyến hôm nay để trình lãnh đạo CATP.

Cũng tại buổi tiếp công dân trực tuyến, công dân Đ.X.P, T.P.T và công dân Đ.V.T trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc CATP đã chủ trì tiếp công dân, giải đáp thoả đáng những thắc mắc, kiến nghị của người dân và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.