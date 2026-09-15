Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh

ANTD.VN - Công an phường Phương Liệt phối hợp Đội CSGT số 7, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội và Trường THCS Phương Liệt tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 1.400 học sinh, cán bộ, giáo viên.

Tham dự chương trình có Trung tá Lê Xuân Tĩnh, Phó Trưởng Công an phường Phương Liệt; đại diện Đội CSGT số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông CATP Hà Nội; đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Phương Liệt.

Học sinh Trường THCS Phương Liệt tham gia giao lưu, thực hành nhận diện các biển báo và kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT số 7 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các quy định về xử phạt vi phạm; đồng thời hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Nội dung được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với những tình huống thường gặp trong thực tế, giúp học sinh nhận diện các hành vi vi phạm và chủ động phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn. Qua đó, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ môi trường học đường.

Đại diện các đơn vị tổ chức ký cam kết tại chương trình

Tại chương trình, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Phương Liệt, Công an phường Phương Liệt và Đội CSGT số 7 cùng ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chấp hành các quy định về “Cổng trường an toàn giao thông”, “Văn hóa giao thông”.

Nội dung cam kết tập trung vào việc đi đúng chiều đường, làn đường, phần đường; không dàn hàng ngang; không sử dụng ô, dù khi điều khiển phương tiện; đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện...

Đại diện Công an phường, Đội CSGT số 7 và BGH Nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Thông qua hoạt động, Công an phường Phương Liệt tiếp tục tăng cường phối hợp với nhà trường và lực lượng CSGT trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn nội dung với các tình huống thực tế, góp phần xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh trên địa bàn.