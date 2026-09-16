Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày/ tháng

ANTD.VN - Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố phải trực tiếp tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng...

Một buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 126/2026/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 về quy định một số nội dung trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Quyết định này quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm: Việc tiếp công dân của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (bao gồm các Chi cục, các tổ chức tương đương thuộc Sở và các cơ quan tương đương Sở, không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập); xử lý ban đầu thông tin tố cáo và phân công tham mưu giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố; đơn vị thuộc UBND Thành phố; đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; Ban Tiếp công dân Thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc Thành phố; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, về việc tiếp công dân, đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố phải tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của đơn vị mình.

Người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố trực tiếp tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng;

Đồng thời thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp: Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm phạm tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, TTATXH...

Đối với xử lý ban đầu thông tin tố cáo, các cơ quan, đơn vị (không bao gồm Ban Tiếp công dân Thành phố) khi tiếp nhận thông tin tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố thì có trách nhiệm chuyển thông tin tố cáo và các thông tin, tài liệu kèm theo (nếu có) đến Chủ tịch UBND Thành phố qua Ban Tiếp công dân Thành phố.

Về giải quyết khiếu nại, Chánh Thanh tra Thành phố có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố giải quyết khiếu nại lần hai đối với đơn khiếu nại đã được Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.