Từ 1/3/2027: Đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào nội dung sát hạch lái xe thực tế

ANTD.VN - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa thông tin, bắt đầu từ ngày 1/3/2027, lực lượng chức năng sẽ chính thức triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, nhằm đánh giá thực chất năng lực, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng vận dụng pháp luật của học viên trong điều kiện giao thông thực tế.

Việc đưa các tình huống vào nội dung sát hạch lái xe thực tế nhằm đánh giá các kỹ năng thiết yếu như quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn và vượt xe, hình thành thói quen lái xe an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn.

Cùng với đó, Cục CSGT cũng đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cao tốc. Chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các lực lượng đã xử lý gần 20 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về tốc độ, làn đường và khoảng cách để bảo đảm an toàn giao thông chung.