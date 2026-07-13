Đăng tải mọi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đều bị tăng mức phạt lên tới 50 triệu đồng?

ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, có phải từ tháng 7, việc đăng tải mọi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đều bị tăng mức phạt từ 7,5 triệu lên tới 50 triệu đồng?

Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2026. Theo Điều 95 Nghị định này, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức (cá nhân vi phạm bị phạt từ 10-15 triệu đồng). Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo quy định.

Trong khi đó, theo quy định trước đây tại Nghị định 15/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022), hành vi này chỉ bị phạt từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức. Cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Ngoài ra, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi cũng nêu rõ, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Như vậy, mức phạt cụ thể trước đây đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật là 7,5 triệu đồng (trung bình của mức 5-10 triệu đồng); hiện nay là 12,5 triệu đồng (trung bình của mức phạt 10-15 triệu đồng).

Đặc biệt, Nghị định 174/2026/NĐ-CP đã bổ sung khung xử phạt cao hơn đối với những hành vi có tính chất, mức độ nghiêm trọng, đó là phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với tổ chức khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật: Gây hoang mang trong Nhân dân; Gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội; Gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ; Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Các trường hợp này còn có thể bị buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung đã sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Như vậy, không phải mọi hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội đều bị phạt 50 triệu đồng. Mức phạt tối đa này chỉ áp dụng đối với một số hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Song song với việc tăng chế tài xử phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, cá nhân tham gia mạng xã hội cũng cần tuân thủ các chuẩn mực ứng xử chung.

Theo Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật và quy định của nền tảng số, bao gồm các tiêu chuẩn cộng đồng, quy tắc sử dụng của mạng xã hội;

Tôn trọng quyền riêng tư của người khác, chỉ đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân khi tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ trẻ em và cân nhắc kỹ trước khi công khai thông tin; Thận trọng trước khi chia sẻ thông tin, tránh phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng; Chủ động báo cáo tin giả, tin sai sự thật....