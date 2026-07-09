Mới: Muốn đóng tài khoản ngân hàng được mở bằng thẻ căn cước sai thông tin giới tính phải làm gì?

ANTD.VN - Thời gian qua có một số cá nhân đã được cấp căn cước công dân gắn chíp nhưng sai thông tin về giới tính, song trước khi phát hiện sai sót họ đã dùng căn cước này để đăng ký mở tài khoản ngân hàng…

Sau đó, những cá nhân này đã làm lại căn cước công dân để điều chỉnh đúng giới tính thì cơ quan thẩm quyền đã thu hồi và hủy thẻ căn cước công dân cũ của họ. Khi họ muốn đóng vĩnh viễn tài khoản ngân hàng đã đăng ký từ căn cước công dân cũ (bị sai thông tin giới tính), phía ngân hàng đã yêu cầu về địa phương xin giấy xác nhận 2 căn cước công dân là cùng một người. Vậy theo quy định, quy trình thủ tục để giấy xác nhận được thực hiện ra sao?

Về nội dung trên, theo Bộ Công an, tại khoản 7, Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước đã sửa đổi, bổ sung Điều 12 theo hướng “thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên VNelD và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác; không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy”.

Căn cứ quy định trên, khi Nghị định 58/2026/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/3/2026 Công an cấp xã, cơ quan quản lý căn cước cấp tỉnh đã dừng việc cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân 9, số định danh cá nhân theo quy định.

Do vậy, cá nhân cần đến Công an cấp xã, cơ quan quản lý căn cước cấp tỉnh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước (theo số định danh cá nhân đã được cấp đúng giới tính). Sau khi công dân được cấp thẻ căn cước theo số định danh cá nhân mới thì thông tin của công dân (bao gồm số chứng minh nhân dân 9 số, số căn cước đã bị hủy và số căn cước mới được cấp theo đúng giới tính) được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên VNeID.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức (như ngân hàng, nơi người dân đã mở tài khoản)có thể khai thác, tra cứu thông tin bằng cách quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.