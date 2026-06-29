DANAFF IV khai mạc ấn tượng, mở rộng nhịp cầu đưa điện ảnh châu Á vươn ra thế giới

ANTD.VN - Tối qua 28-6, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana (Đà Nẵng), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức khai mạc, mở màn cho một tuần lễ điện ảnh sôi động với hàng loạt hoạt động chuyên môn, giao lưu và trình chiếu phim. Sau ba mùa tổ chức thành công, DANAFF năm nay bước sang một giai đoạn phát triển mới với quy mô mở rộng, hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn điện ảnh có vị thế trong khu vực và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026, DANAFF IV do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì phối hợp cùng Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng và nhiều đơn vị liên quan tổ chức. Chủ đề "DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới" cho thấy bước chuyển rõ nét của liên hoan phim sau ba mùa đầu tiên gắn với thông điệp "Nhịp cầu châu Á", thể hiện khát vọng mở rộng kết nối giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á với nền điện ảnh thế giới.

Không chỉ mở rộng về quy mô, DANAFF IV còn chú trọng chiều sâu chuyên môn thông qua nhiều chương trình mới. Bên cạnh hai hạng mục chính là "Phim châu Á dự thi" và "Phim Việt Nam dự thi", liên hoan năm nay còn giới thiệu chương trình "Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới (1986-2026)", chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ", chuỗi hội thảo quốc tế và đặc biệt là "DANAFF Talents" - không gian đào tạo, kết nối dành cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam và khu vực. Việc nhiều bộ phim lựa chọn DANAFF để công chiếu lần đầu hoặc ra mắt quốc tế cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện đối với giới điện ảnh.

Đây cũng là kỳ DANAFF có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hàng trăm suất chiếu phim, nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, lớp học chuyên sâu cùng sự góp mặt của đông đảo đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và chuyên gia điện ảnh trong nước cũng như quốc tế. Từ một sự kiện mới ra đời cách đây vài năm, DANAFF đang từng bước khẳng định vị thế là diễn đàn điện ảnh quốc tế của khu vực, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố của sáng tạo, văn hóa và công nghiệp điện ảnh.

Khẳng định vị thế của một sự kiện điện ảnh quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc DANAFF 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá sau một thời gian ngắn, liên hoan đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín, trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế của điện ảnh nước nhà.

Theo Phó Thủ tướng, sự phát triển của DANAFF là minh chứng cho chủ trương coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước. Trong đó, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp giàu tiềm năng, có khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực mới cho tăng trưởng trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển ngành điện ảnh; xây dựng hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo; từng bước đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện điện ảnh quốc tế. Đồng thời, cần khuyến khích đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc Việt Nam, cũng như xây dựng cộng đồng khán giả văn minh, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở nhận thức rõ định hướng phát triển điện ảnh gắn với văn hóa và công nghiệp sáng tạo mà Chính phủ đặt ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định quyết tâm xây dựng DANAFF trở thành một thương hiệu điện ảnh mang tầm khu vực.

﻿Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, cho biết, Đà Nẵng không chỉ hướng tới hình ảnh một điểm đến du lịch mà còn đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực. Theo bà, trong hệ sinh thái đó, điện ảnh giữ vai trò đặc biệt khi vừa là loại hình nghệ thuật kết nối các nền văn hóa, vừa góp phần nâng cao sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh DANAFF không đơn thuần là một liên hoan phim thường niên mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu văn hóa của Đà Nẵng. Thông qua sự kiện, thành phố kỳ vọng hình thành một không gian gặp gỡ dành cho các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý và khán giả yêu điện ảnh; từ đó thúc đẩy hợp tác quốc tế, lan tỏa các giá trị nhân văn cũng như tạo thêm động lực cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV (thứ tư từ trái sang) cùng lãnh đạo Chính phủ, TP Đà Nẵng và các đại biểu tại lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Ở góc độ đơn vị tổ chức, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV cho rằng giá trị lớn nhất mà điện ảnh mang lại không nằm ở những giải thưởng, mà ở khả năng tạo nên sự kết nối giữa con người, giữa các nền văn hóa cũng như giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo bà, DANAFF IV chính là nơi những kết nối ấy tiếp tục được hình thành và phát triển.

Từ tinh thần đó, DANAFF năm nay không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn mở rộng vai trò như một diễn đàn nghề nghiệp, nơi các nhà làm phim, nhà phát hành, chuyên gia và tài năng trẻ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Chủ đề "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới" cũng phản ánh bước chuyển trong tầm nhìn phát triển của liên hoan phim khi hướng đến việc đưa điện ảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới điện ảnh quốc tế.

DANAFF năm nay tiếp tục ghi dấu ấn khi quy tụ nhiều nhà làm phim uy tín trong nước và quốc tế tham gia hội đồng giám khảo cũng như các hoạt động chuyên môn.Ở hạng mục "Phim châu Á dự thi", đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) - Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong) đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo. Trong khi đó, Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục "Phim Việt Nam dự thi" là Jérôme Baron - Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Ba châu lục, một chuyên gia có nhiều năm gắn bó với việc phát hiện và hỗ trợ các nền điện ảnh mới nổi tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Đồng hành cùng họ là nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, nhà phê bình và chuyên gia điện ảnh đến từ nhiều quốc gia, góp phần bảo đảm tính chuyên môn cũng như uy tín của các giải thưởng DANAFF lần này.

Đêm khai mạc đậm chất điện ảnh và bản sắc văn hóa

Không lựa chọn những màn trình diễn thiên về giải trí, chương trình nghệ thuật mở màn DANAFF IV được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, đưa khán giả đi qua những lát cắt của văn hóa Việt Nam và lịch sử điện ảnh thế giới.

Mở đầu chương trình, dàn nhạc Sun Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng mang đến liên khúc dân ca ba miền với phần hòa âm giao hưởng giàu cảm xúc. Những làn điệu quen thuộc của Bắc, Trung, Nam được khoác lên diện mạo mới nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản, tạo nên màn chào sân vừa trang trọng vừa giàu bản sắc.

Tiếp đó, mashup "Lý kéo chài - Hò ba lý" qua phần thể hiện của Đỗ Hoàng Hiệp và Tuyết Mai tiếp tục đưa khán giả khám phá vẻ đẹp của âm nhạc dân gian Việt Nam trong không gian giao hưởng hiện đại. Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và cách dàn dựng mới không chỉ tạo hiệu ứng sân khấu hấp dẫn mà còn thể hiện thông điệp về sức sống của di sản văn hóa khi được tiếp cận bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Từ những âm hưởng dân tộc, chương trình chuyển sang không gian của điện ảnh thế giới với các giai điệu kinh điển như "Singin' in the Rain" hay "The Beautiful Blue Danube". Kết hợp cùng phần trình diễn ballet của hai nghệ sĩ Đặng Minh Hiền và La Mẫn Nhi, tiết mục gợi nhắc những dấu mốc đáng nhớ của lịch sử điện ảnh, đồng thời tạo nên cầu nối tự nhiên giữa nghệ thuật thứ bảy và âm nhạc giao hưởng.

Khép lại chương trình nghệ thuật là mashup "Phép màu - Cảm ơn người đã thức cùng tôi - Tinh hoa Việt Nam". Những ca khúc mang thông điệp về niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng sáng tạo như lời chào gửi tới bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra hành trình một tuần lễ điện ảnh với nhiều kỳ vọng dành cho DANAFF IV.

Tôn vinh huyền thoại Hollywood Bill Mechanic

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là lễ trao "Giải Thành tựu Điện ảnh" cho nhà sản xuất Bill Mechanic - cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Fox Filmed Entertainment, người có hơn bốn thập kỷ gắn bó với ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood.

Trong sự nghiệp của mình, Bill Mechanic từng góp phần đưa 20th Century Fox trở lại vị thế của một trong những hãng phim hàng đầu thế giới, đồng thời tham gia sản xuất hoặc điều hành nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Titanic", loạt phim "Star Wars", "Independence Day", "Cast Away", "Moulin Rouge"...Sau khi rời Fox, ông tiếp tục sáng lập Pandemonium và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS), Trường Điện ảnh Đại học Nam California (USC) cũng như nhiều liên hoan phim quốc tế lớn trên thế giới.

Nhà sản xuất Bill Mechanic - cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Fox Filmed Entertainment chia sẻ niềm vui khi nhận "Giải Thành tựu Điện ảnh" tại DANAFF 2026

Chia sẻ tại lễ trao giải, Bill Mechanic cho biết ông bất ngờ khi trở lại Đà Nẵng sau khoảng hai thập kỷ và chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của thành phố cũng như sự trưởng thành của điện ảnh Việt Nam. Theo ông, sự phát triển ấy đã tạo nền tảng để Việt Nam tổ chức một liên hoan phim đạt tầm vóc quốc tế. Nhà sản xuất Hollywood bày tỏ niềm vinh dự khi được DANAFF ghi nhận bằng "Giải Thành tựu Điện ảnh", đồng thời gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và những người đã góp phần xây dựng liên hoan phim.

Không chỉ nhận giải thưởng danh dự, Bill Mechanic còn sẽ trực tiếp tham gia chương trình "Producing Masterclass" vào sáng 1-7-2026 tại Furama Resort Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động được kỳ vọng nhất của "DANAFF Talents", nơi nhà sản xuất từng đứng sau nhiều bom tấn Hollywood sẽ chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất phim, quản lý studio và chiến lược phát hành toàn cầu với thế hệ nhà làm phim trẻ Việt Nam.

Hướng tới một thương hiệu điện ảnh của khu vực

Đoàn phim "Mưa đỏ" tại lễ khai mạc DANAFF 2026

Sau bốn kỳ tổ chức, DANAFF đang từng bước định hình bản sắc riêng khi không chỉ dừng ở vai trò một liên hoan phim trình chiếu và trao giải, mà còn phát triển thành diễn đàn kết nối nghề nghiệp, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nuôi dưỡng thế hệ làm phim mới.

Việc mở rộng các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề, các lớp học chuyên sâu cùng sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh thế giới cho thấy định hướng phát triển dài hạn của DANAFF. Thay vì chỉ tập trung vào những ngày hội điện ảnh, liên hoan phim đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà phát hành, chuyên gia và khán giả, tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của điện ảnh khu vực và quốc tế.

Với chủ đề "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", DANAFF IV không chỉ mở ra một mùa liên hoan phim mới mà còn khẳng định khát vọng đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn thường niên của điện ảnh châu Á, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến của sáng tạo, giao lưu văn hóa và công nghiệp điện ảnh trong giai đoạn phát triển mới.