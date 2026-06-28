Chú cháu Trần Tiến - Hà Trần hội ngộ trong "Phòng khách 3 thế hệ - số 2"

ANTD.VN - Nhạc sĩ Trần Tiến sẽ góp mặt trong "Phòng khách 3 thế hệ" số 2 diễn ra vào tối 22-8 tới tại Nhà hát Hồ Gươm. Đêm diễn quy tụ 5 nghệ sĩ thuộc ba thế hệ âm nhạc. Trong đó, sự xuất hiện của ông cùng Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz được kỳ vọng tạo nên những cuộc đối thoại âm nhạc thú vị trên sân khấu.

Chương trình tiếp tục do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc, quy tụ 5 nghệ sĩ gồm: nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ - nhạc sĩ Thắng và Marzuz.

Nhạc sĩ Trần Tiến sẽ là gương mặt dẫn dắt "gia đình" âm nhạc 3 thế hệ trong "Phòng khách ba thế hệ" diễn ra tối 22-8-2026

Một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của đêm diễn lần này là sự đồng hành của nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Hà Trần. Ngoài mối quan hệ chú - cháu ngoài đời, họ còn là những người bạn đồng hành bền bỉ trong âm nhạc suốt hơn ba thập kỷ. Hà Trần là một trong số ít ca sĩ gắn bó sâu sắc với các sáng tác của Trần Tiến, từ những ca khúc quen thuộc như: Sắc màu, Ngẫu hứng sông Hồng, Chị tôi, Mặt trời bé con... đến các dự án được đầu tư bài bản như "Self Portrait" hay album "Trần Tiến".

Với chất giọng giàu nội lực cùng tư duy âm nhạc hiện đại, Hà Trần không chỉ hát lại những sáng tác của người chú nổi tiếng, mà còn góp phần mang đến cho các tác phẩm ấy một đời sống mới, giúp âm nhạc Trần Tiến đến gần hơn với nhiều lớp khán giả.

Hà Trần là một trong những giọng ca thể hiện thành công nhất âm nhạc Trần Tiến

Bởi vậy, sự xuất hiện của nhạc sĩ Trần Tiến và cô cháu ruột Hà Trần tại "Phòng khách 3 thế hệ - số thứ 2" không đơn thuần là màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ trong cùng một gia đình, mà đó còn là cuộc gặp của hai thế hệ sáng tạo đã đồng hành, thấu hiểu nhau qua nhiều năm.



Trong không gian nơi các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng đứng chung sân khấu, bộ đôi nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn vừa gợi nhắc ký ức của nhiều khán giả, vừa mở ra những cách tiếp cận mới với những ca khúc đã trở thành một phần của nhạc Việt.

Bên cạnh nhạc sĩ Trần Tiến và Hà Trần, chương trình còn có sự góp mặt của ba gương mặt đại diện cho những lát cắt khác nhau của âm nhạc đương đại. Trong. đó, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục mang đến những ca khúc giàu tính tự sự, được viết từ những rung động rất đời thường. Thắng - gương mặt gắn liền với ban nhạc Ngọt lại đại diện cho tinh thần Indie với tư duy sáng tạo tự do, tối giản và nhiều chiêm nghiệm. Còn Marzuz mang đến tiếng nói của thế hệ trẻ bằng những sáng tác giàu cảm xúc về tuổi trẻ, sự trưởng thành và hành trình chữa lành.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh

5 nghệ sĩ, 5 cá tính âm nhạc đại diện cho ba thế hệ cùng hội tụ trên một sân khấu. Chính sự khác biệt về trải nghiệm, phong cách sáng tác và cách đối thoại với cuộc sống được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn kết hợp nhiều bất ngờ, đúng với tinh thần mà "Phòng khách 3 thế hệ" theo đuổi ngay từ những ngày đầu.

Theo nhạc sĩ Dương Cầm, "Phòng khách 3 thế hệ" không được xây dựng như một liveshow của riêng một nghệ sĩ hay một đêm nhạc theo chủ đề quen thuộc. Điều anh mong muốn là tạo nên một không gian nơi những người thuộc nhiều thế hệ có thể gặp gỡ, lắng nghe và tìm thấy sự đồng điệu thông qua âm nhạc. Chính vì vậy, mỗi số của chương trình đều được xây dựng từ những cuộc gặp tưởng như rất khác biệt, để từ đó tạo nên những cuộc đối thoại giàu cảm xúc trên sân khấu.

Nhạc sĩ Dương Cầm - Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của chương trình

Nói về thành công của số đầu tiên, đại diện êkíp sản xuất cho rằng nó không chỉ đến từ những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ mà còn ở cảm giác gần gũi mà chương trình mang lại. Trong gần ba giờ đồng hồ, Nhà hát Hồ Gươm không chỉ là một sân khấu biểu diễn, mà trở thành một "phòng khách" nơi những ký ức được gợi mở qua âm nhạc. Có người bắt gặp tuổi trẻ của mình trong những ca khúc đã đi cùng năm tháng, có người lần đầu lắng nghe những bài hát cha mẹ từng yêu thích, để rồi tìm thấy sự đồng cảm giữa những khác biệt về tuổi tác và trải nghiệm.

Để tạo nên không gian ấy, nhạc sĩ Dương Cầm không lựa chọn cách ghép các nghệ sĩ một cách ngẫu nhiên. Điều anh tìm kiếm là những điểm chạm trong cảm xúc và tư duy âm nhạc. Vì vậy, những bản mashup hay các màn kết hợp không chỉ là sự hòa quyện về giai điệu mà còn là cuộc đối thoại giữa những ca khúc thuộc nhiều thời kỳ, giữa các nghệ sĩ mang những màu sắc sáng tạo khác nhau.

Đồng hành cùng phần âm nhạc là đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường. Theo êkíp sản xuất, thay vì đặt nặng việc phô diễn công nghệ, sân khấu được thiết kế theo hướng tối giản nhưng giàu cảm xúc, sử dụng ánh sáng và ngôn ngữ thị giác để hỗ trợ câu chuyện mà mỗi tiết mục muốn truyền tải. Không gian Nhà hát Hồ Gươm cũng tiếp tục được xây dựng như một "phòng khách" nghệ thuật, nơi ký ức và hiện tại có thể gặp nhau trong những giai điệu quen thuộc.

Trong bối cảnh khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng dễ xuất hiện bởi khác biệt về lối sống, thói quen và gu thưởng thức nghệ thuật, "Phòng khách 3 thế hệ" lựa chọn một cách kết nối nhẹ nhàng hơn khi để âm nhạc trở thành tiếng nói chung. Không đặt mục tiêu chứng minh điều gì cũ hơn hay mới hơn, chương trình hướng tới việc tạo nên một không gian nơi mỗi người đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình, đồng thời mở lòng với những góc nhìn mới từ thế hệ khác. Đó cũng là tinh thần mà ê-kíp mong muốn tiếp tục lan tỏa khi đưa chương trình trở lại với khán giả trong số thứ hai.