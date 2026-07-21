Hà Nội tặng hơn 2.100 suất quà tới đối tượng chính sách dịp Quốc khánh, mức cao nhất 10 triệu/ suất

ANTD.VN - Trong dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2-9 tới đây, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tặng hơn 2.100 suất quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà các gia đình thương binh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch về tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2026).

Theo kế hoạch này, thành phố sẽ tặng 10 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).

Tặng quà mức 3 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”; Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” (trường hợp người đứng tên trong Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” đã chết thì đại diện vợ, chồng, con được tặng quà).

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cụ thể, lãnh đạo UBND các xã, phường: Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc, Ứng Hòa được ủy quyền thăm, tặng quà các cơ sở cách mạng là tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến" với mức 27 triệu đồng/đơn vị, gồm 25 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Mỗi xã, phường cũng lựa chọn 2 gia đình người có công tiêu biểu để tổ chức thăm, tặng quà với mức 12 triệu đồng/suất, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Theo Kế hoạch, Thành phố sẽ tặng 2.107 suất quà, với tổng kinh phí 10,399 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ngoài nguồn kinh phí này, các địa phương có thể huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho người có công.