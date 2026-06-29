Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026

ANTD.VN - Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản tại Việt Nam, đêm Chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 đã ra vào tối ngày 28/6/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Người đẹp Soe Myintzu Lwin (Myanmar) đã xuất sắc vượt qua 19 thí sinh để chính thức đăng quang ngôi vị Miss Multicultural World 2026.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Phan Oanh Media tổ chức, với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng văn hóa, tạo nên nhịp cầu kết nối giữa các quốc gia và lan tỏa những giá trị tích cực về hòa bình, lòng nhân ái cũng như phát triển bền vững.

Cuộc thi được sáng lập bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh, người hiện giữ vai trò Chủ tịch cuộc thi. Với định hướng xây dựng một sân chơi sắc đẹp mang tầm quốc tế, bà mong muốn Miss Multicultural World không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc mà còn là diễn đàn để các đại diện từ nhiều quốc gia giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa và cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng toàn cầu.

Hoa hậu Phan Kim Oanh là Chủ tịch - kiêm nhà sáng lập cuộc thi Miss Multicultural World trao vương miện cho Miss Multicultural World 2026. Ảnh: BTC

Cuộc thi có sự góp mặt của 20 đại diện đến từ Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Czech, Phần Lan, Georgia, Honduras, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, Mongolia, Morocco, Myanmar, Philippines, Nga, Thái Lan, Ukraine, Mỹ và Việt Nam.

Xuất sắc vượt qua các vòng thi hấp dẫn, đại diện Myanmar - Soe Myintzu Lwin đã đăng quang ngôi vị Miss Multicultural World 2026 – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026. Bên cạnh chiếc vương miện cao quý, cô còn được xướng tên ở giải thưởng phụ Best Body - Người đẹp có hình thể đẹp nhất.

Tân Miss Multicultural World 2026 sinh ngày 23/11/2003, nặng 49kg. Cô tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế & Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore trong giai đoạn 2022-2025. Hiện cô là một nhà thiết kế thời trang, đồng thời tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ. Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh cũng giúp Soe Myintzu Lwin tự tin kết nối, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Miss Multicultural World 2026 Soe Myintzu Lwin đến từ Myanmar. Ảnh: BTC

Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin và tư duy hiện đại, Soe Myintzu Lwin còn chinh phục Ban giám khảo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập.

Trước câu hỏi từ Ban giám khảo: “Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?",

Soe Myintzu Lwin cho biết, nếu đăng quang, cô sẽ khởi xướng một dự án toàn cầu mang tên "kết nối văn hóa", nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng.

Hoa hậu và các Á hậu của cuộc thi Miss Multicultural World 2026. Ảnh: BTC

"Trên cương vị Miss Multicultural World, tôi mong muốn hợp tác với các trường học, tổ chức cộng đồng và các đối tác quốc tế để khuyến khích các bạn trẻ từ nhiều quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình, tự hào về bản sắc văn hóa và cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa", cô cho hay.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức cũng lần lượt trao các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Nathaly Jireth Salmeron Ruiz - Honduras; Á hậu 2 thuộc về người đẹp Nguyễn Trần Hà Linh - Việt Nam; Á hậu 3- Kylah Grace Giganto - Philippines; Á hậu 4 - Sarah Elizabeth Ortiz - Mỹ. Đồng thời, cuộc thi cũng trao nhiều giải thưởng phụ khác.