Binz gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã đi qua đời mình

ANTD.VN - Nghệ sĩ Binz chính thức phát hành MV "Hững hờ". Sản phẩm là lời hồi đáp trọn vẹn dành cho sự đồng cảm của khán giả, khi trước đó ca khúc này từ album "Gặp lại" đã nhận được sự chú ý đặc biệt nhờ giai điệu trăn trở và chiều sâu ý nghĩa.

Gác lại những bùng nổ phô trương, MV mới đánh dấu một bước lùi tĩnh lặng, một mảnh ghép hình ảnh đầy sức nặng ghi lại hành trình đi xuyên qua những khoảng trống nội tâm để tìm về sự bao dung của người nghệ sĩ.

Binz với hình ảnh trưởng thành tĩnh lặng trong MV mới

Khoảnh khắc dũng cảm nhìn lại chính mình trong quá khứ

Nếu ví toàn bộ album “Gặp lại” là những trang nhật ký nội tâm đầy chiêm nghiệm, thì MV “Hững hờ” vừa phát hành lại là khoảnh khắc người nghệ sĩ đủ dũng cảm để nhìn lại chính mình trong quá khứ.

Không cần những khung hình phô trương hay hiệu ứng thị giác dồn dập, qua những khoảng lặng và sự tiết chế tối đa trong biểu đạt cảm xúc, Binz kể lại hành trình trưởng thành của một người đàn ông khi anh dần nhận ra những điều quý giá mà mình đã vô tình bỏ lỡ. MV tựa như một lăng kính quay chậm, nơi những được - mất của ngày hôm qua hiện lên rõ nét, không phải để dằn vặt, mà để thấu hiểu.

Sự thức tỉnh và chấp nhận cảm xúc nguyên vẹn

Ca khúc không đơn thuần là một bản tình ca buồn, mà mang ý nghĩa như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người đã đi qua cuộc đời anh. Đồng thời, “Hững hờ” còn là dấu mốc của sự thức tỉnh, khi người đàn ông ấy học cách đối diện với những thiếu sót của bản thân bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung sâu sắc hơn.

Tiếp nối tinh thần tự sự xuyên suốt của dự án, âm nhạc và hình ảnh trong “Hững hờ” cho người nghe bắt gặp một phiên bản Binz hoàn toàn khác: điềm tĩnh hơn, ít phòng thủ hơn. Anh chấp nhận để những vỡ vụn và tổn thương tồn tại nguyên vẹn, đối diện với chúng thay vì tìm cách che giấu sau những lớp vỏ bọc hào nhoáng. Điểm khác biệt lớn nhất của “Hững hờ” so với những bản hit thất tình trước đây chính là sự thay đổi trong hệ quy chiếu cảm xúc của người viết.

Chia sẻ về góc nhìn mới này, nghệ sĩ Binz bộc bạch: "Khác với những ca khúc trước đây như 'SOFAR', bài hát 'Hững hờ' trong album 'Gặp lại' được tôi kể bằng sự nhận thức về lỗi lầm và sự cảm thông. Tôi đã quay lại quá khứ với một lời xin lỗi kiêu hãnh, vì tôi biết rằng khi đối phương tha thứ cho mình, chính họ cũng sẽ thay đổi và xóa bỏ được nỗi đau của chính họ".

Sự thấu cảm này đã biến “Hững hờ” trở thành một tác phẩm mang tính chữa lành, nơi sự tha thứ không chỉ giải thoát cho người nhận lỗi, mà còn là liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng của người ở lại.

Khép lại để thực sự chữa lành

Thông qua MV “Hững hờ”, Binz một lần nữa khẳng định sự lột xác trong tư duy âm nhạc của mình. Khán giả không chỉ thưởng thức một ca khúc bắt tai, mà đang chứng kiến quá trình tự gọt giũa nội tâm của một người nghệ sĩ. Sản phẩm khép lại nhưng lại mở ra một không gian đồng cảm sâu sắc, chạm đến những ai đã và đang trên hành trình học cách tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình.

Sự khác biệt của MV "Hững hờ" nằm ở cách kể chuyện (storytelling) mang đậm tính trừu tượng. Xuyên suốt MV, đạo diễn sử dụng triệt để các góc máy rộng, quay dài (long-shot) nhằm khắc họa rõ nét cảm giác của sự "chờ đợi", một sự chờ đợi kiên nhẫn, tĩnh lặng với người thương.

Đặc biệt, dụng ý nghệ thuật được thể hiện rõ qua sự chuyển đổi màu sắc. Khán giả sẽ tinh ý nhận ra 3 phân đoạn MV chuyển từ dải màu trắng đen tĩnh mịch sang những khung hình có màu sắc rực rỡ, tương ứng với 3 cột mốc cảm xúc: Khi chàng trai mới bước vào cuộc đời cô gái; Giai đoạn cô gái chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn và khoảnh khắc cô gái trút bỏ mọi tổn thương trong quá khứ để sẵn sàng đồng hành cùng người yêu mới.

Bên cạnh đó, hình ảnh "hai phiên bản" của nhân vật nữ xuất hiện trong MV không chỉ là một thủ pháp đánh lừa thị giác, mà còn mang tính đại diện cho chính tình yêu với những lát cắt từ vỡ vụn đến trọn vẹn. MV tựa như một lăng kính quay chậm, nơi những "được - mất" hiện lên rõ nét, không phải để dằn vặt mà để thấu hiểu.

MV “Hững hờ” đã chính thức có mặt trên tất cả nền tảng.