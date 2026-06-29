Làm mới "Xe đạp", Đinh Mạnh Ninh gây sốt sau tập mở màn "Anh trai vượt ngàn chông gai"

ANTD.VN - Màn trình diễn "Xe đạp" của Đinh Mạnh Ninh trong tập mở màn "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Bản phối mới ca khúc "Xe đạp ơi" được Đinh Mạnh Ninh trình diễn mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần hoài niệm của sáng tác đã giúp nam ca sĩ tạo dấu ấn, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng "Sức nóng các anh tài" theo thông tin từ trang TheInfluencer.vn.

Thay vì tái hiện nguyên bản ca khúc quen thuộc, Đinh Mạnh Ninh lựa chọn cách làm mới với tiết tấu hiện đại, giàu năng lượng nhưng vẫn giữ được chất tự sự và cảm xúc vốn làm nên sức sống của "Xe đạp". Cách xử lý này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là những người từng gắn bó với ca khúc như một phần ký ức thanh xuân.

Bên cạnh phần trình diễn solo, Đinh Mạnh Ninh còn kết hợp cùng "GS. Cù Trọng Xoay" Dũng DT và Thơm trong ca khúc "Vào hạ". Tiết mục mang màu sắc trẻ trung, sôi động, góp thêm một điểm nhấn trong đêm mở màn chương trình.

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít bình luận cho rằng giọng hát của Đinh Mạnh Ninh đã đưa họ trở về những ký ức đẹp của tuổi trẻ, với những chia sẻ như: "Tình đầu ùa về", "Cảm ơn vì đã mang ca khúc thanh xuân trở lại sân khấu" hay "Đã sẵn sàng nghe phiên bản này ở concert".

Theo bảng xếp hạng "Sức nóng các anh tài" do TheInfluencer.vn công bố, đến trưa 28-6, Đinh Mạnh Ninh đứng đầu với khoảng 3.400 lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy sức hút không chỉ đến từ sự trở lại của nam ca sĩ sau thời gian vắng bóng ở các chương trình truyền hình thực tế, mà còn từ cách anh làm mới những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi mình.

Nhà sản xuất Thành Vương cũng dành nhiều lời khen cho màn tái xuất của Đinh Mạnh Ninh. Theo anh, nam ca sĩ không chỉ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc mà còn là nghệ sĩ đa năng khi có thể sáng tác, hòa âm, sản xuất và biểu diễn. Thành Vương bày tỏ kỳ vọng Đinh Mạnh Ninh sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều dấu ấn trong hành trình tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Hoạt động nghệ thuật từ năm 2005, Đinh Mạnh Ninh từng ghi dấu tại nhiều sân chơi và giải thưởng như: Cống hiến, Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt...Các ca khúc mà anh từng thể hiện thành công như: Mưa, Tan biến, Xe đạp... góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ theo đuổi dòng Pop/R&B/Funky với phong cách giàu cảm xúc và khả năng sáng tác riêng.

Sau khi lập gia đình vào năm 2024 và lên chức bố, Đinh Mạnh Ninh vẫn duy trì hoạt động âm nhạc nhưng lựa chọn hướng đi bền vững hơn. Năm 2022, anh phát hành album "Make it together", nhận đề cử "Giải Cống hiến 2023" ở các hạng mục: Album của năm, Nam ca sĩ của năm, Nhạc sĩ của năm. Sự trở lại của nam ca sĩ tại sân chơi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" vì thế được xem là cột mốc đáng chú ý, đánh dấu hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, tiếp tục chinh phục khán giả bằng chính năng lực âm nhạc.