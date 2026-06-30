Á hậu Trần Thu Hiền đồng hành cùng ngày hội World Cup 2026

ANTD.VN - Từng được nhiều khán giả biết đến sau khoảnh khắc ấn tượng trên khán đài sân Hàng Đẫy, Á hậu 3 "Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024" Trần Thu Hiền tiếp tục ghi dấu với hình ảnh trẻ trung, năng động khi tham gia chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026".

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi "Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024", Trần Thu Hiền từng bước mở rộng hình ảnh qua nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, người mẫu và sáng tạo nội dung. Mới đây, người đẹp sinh năm 2004 tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động và lan tỏa tinh thần yêu thể thao.

Thu Hiền bất ngờ gây "sốt" mạng xã hội sau khoảnh khắc xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh cuối tháng 3-2026

Đây không phải lần đầu Thu Hiền trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hồi cuối tháng 3, cô bất ngờ được nhiều khán giả biết đến sau khoảnh khắc xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh. Chỉ vài giây được máy quay truyền hình ghi lại, gương mặt rạng rỡ của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều hình ảnh và thông tin về cô được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khoảnh khắc ấy, công chúng biết nhiều hơn về Thu Hiền - cô gái quê Bắc Ninh, sinh năm 2004, từng giành danh hiệu Á hậu 3 "Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024". Bên cạnh công việc người mẫu và MC, người đẹp còn hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đồng thời xây dựng hình ảnh gắn với lối sống năng động và tích cực.

Trên trang cá nhân, Thu Hiền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện thể thao như gym, pickleball, golf hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Theo người đẹp, việc rèn luyện thể chất không chỉ giúp duy trì hình ảnh mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống và công việc.

Đến với chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", Thu Hiền đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Croatia. Cô cho biết lựa chọn này xuất phát từ sự yêu mến dành cho tinh thần thi đấu bền bỉ, ý chí vượt khó và sự gắn kết tập thể mà đội bóng này thể hiện qua nhiều giải đấu lớn.

Trong chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", Thu Hiền đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Croatia

Người đẹp cũng dành sự ngưỡng mộ cho tiền vệ kỳ cựu Luka Modrić, người cô xem là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, bền bỉ và khát vọng cống hiến. Theo Thu Hiền, những giá trị ấy không chỉ truyền cảm hứng trong thể thao mà còn có ý nghĩa với nhiều người trẻ trên hành trình theo đuổi đam mê.

Thu Hiền bày tỏ, việc tham gia chương trình không đơn thuần là đồng hành cùng một đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là cơ hội lan tỏa tinh thần sống tích cực và tình yêu thể thao. Người đẹp cho rằng sức hấp dẫn của bóng đá không chỉ nằm ở những cuộc tranh tài trên sân cỏ, mà còn ở khả năng kết nối con người, văn hóa và những giá trị chung vượt qua ranh giới quốc gia.

Một số hình ảnh ấn tượng của Thu Hiền: